Oberverwaltungsgericht Bautzen verhandelt über Klagen von Syrern

Bautzen/Leipzig. Das sächsische Oberverwaltungsgericht in Bautzen verhandelt in der kommenden Woche mehrere Asyl-Klagen und sieht sich dabei mit einer unterschiedlichen Rechtsauffassung der ersten Instanz konfrontiert. Wie das Gericht am Freitag mitteilte, hatte in allen fünf Fällen das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Asylsuchenden aus Syrien einen subsidiären Schutz eingeräumt, nicht aber den Status als anerkannte Flüchtlinge.

Diese führten an, dass ihnen bei einer Rückkehr nach Syrien politische Verfolgung drohe, weil sie sich dort dem Wehrdienst entzogen hätten. Das Verwaltungsgericht Dresden wies zwei Klagen ab. An den Gerichten in Chemnitz und Leipzig hatten die Klagen von drei Betroffenen allerdings Erfolg. Die Gerichtstermine in Bautzen sind für kommenden Mittwoch angesetzt.

