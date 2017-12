Offenbar Tuberkulose an Dresdner Schule

Dresden. An der Dresdner Hoga-Schule in Dresden-Leuben gibt es offenbar einen Fall von Tuberkulose. Wie die Schule mitteilt, bleiben Gymnasium und Oberschule an der Zamenhofstraße am Montag und Dienstag aufgrund einer „vorsorglichen TBC-Untersuchung“ geschlossen. Tag24 berichtet von einem definitiven Fall, weitere Personen könnten sich angesteckt haben.

Tuberkulose (TBC) ist eine bakterielle Infektionskrankheit, die tödlich sein kann. Laut WHO starben alleine 2015 bis zu 1,8 Millionen Menschen an TBC. In Deutschland erkranken jedes Jahr zwischen 4000 und 5000 Menschen, Tendenz steigend. Vor allem in Osteuropa breitet sich die Krankheit wieder aus, hinzu kommt, dass immer weniger Antibiotika wirksam sind.

Die Hoga ist eine Gemeinschaft von Schulen in freier Trägerschaft mit vier Standorten in Dresden. Neben Gymnasium und Oberschule gibt es auch ein berufliches Hoga-Gymnasium, eine Fachoberschule sowie eine Hotelmanagementschule.

DNN