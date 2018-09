Wilsdruff

Irgendwann scheint es Zeit für eine Mahnung zu sein. „Wir müssen klar trennen: Zwischen denen, die sich nicht benehmen können – und denen, die anständig sind“, sagt Michael Kretschmer, „es gibt Zuwanderer, die sich nicht integrieren lassen wollen, aber das ist nur ein kleiner Teil.“ Es ist der gelungene Versuch, die CDU-Regionalkonferenz zum Thema Kriminalität verbal zu entschärfen, bevor sie sich hochschaukeln kann.

Sachsens Ministerpräsident ist am Mittwochabend gemeinsam mit Innenminister Roland Wöller (CDU) und dem Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt, nach Wilsdruff bei Dresden gekommen – und die Menschen reden sich ihre Ängste, auch ihre Wut, von der Seele, sie sprechen über ihre Erfahrungen und ihre Verunsicherung. Dass das Thema bewegt, zeigen nicht nur die Wortmeldungen, sondern auch die dicht gefüllten Sitzreihen: Mehr als 400 Besucher wollen im alten Rittergut Limbach dabeisein, sodass sogar die Traverse geöffnet werden muss.

Beifall für Sachsens Landeschef Kretschmer

Kretschmer bekommt reichlich Beifall, als er seine Haltung im Fall Chemnitz verteidigt: Der Regierungschef stellt sich abermals vor die Polizei, was auf große Zustimmung stößt. Es wird honoriert, dass er „die giftigen Pfeile der Kritiker auf sich gezogen hat“, wie es der Polizeigewerkschafter Wendt nennt. Wöller erklärt in diesem Zusammenhang noch einmal, dass Tausend Polizisten mehr eingestellt werden sollen, die „mindestens zur Hälfte“ auf den Straßen im ländlichen Raum sichtbar sein sollen. Sein Credo, für das der Minister ebenfalls Applaus erhält: „Ohne Polizisten ist kein Staat zu machen. Alles andere wird klein, wenn die Sicherheit nicht gewährleistet ist.“

Schwerpunktthemen Flüchtlinge und Kriminalität

Die meisten Anfragen an die drei Männer, die mitten im Zuschauerraum an einem Stehtisch zum Gespräch einladen, drehen sich allerdings um das Thema Flüchtlinge und Kriminalität. Es geht um Messerattacken, die Furcht vor S-Bahn-Fahrten wie auch um die Diskrepanz zwischen Taten und Urteilen. So fragt ein Zuschauer, den Grundtenor des Abends widerspiegelnd: „Weshalb kommen solche Straftäter immer wieder frei? Warum werden die nicht gleich abgeschoben?“ Kretschmer versteht das Problem: „Es ist unbefriedigend, dass es eine hohe Zahl an Mehrfach- und Intensivtätern gibt, die sich frei bewegen können.“ Das sächsische Innenministerium hatte zuletzt von knapp 700 solcher Intensivtäter in Sachsen gesprochen. Kretschmer erklärt, dass diese Zuwanderer wieder in ihre Heimat zurückgebracht werden – oder „sicher untergebracht“ werden müssten. Wenn nötig, müssten dafür „auch Gesetze geändert werden“, fügt Sachsens Regierungschef hinzu.

Wendt prangert Straffälligkeit von jungen, männlichen Zuwanderern an

Wendt, der Gewerkschaftschef, wird noch deutlicher: „Ich hätte mir gewünscht, das jemand fragt, ob wir das schaffen können – bevor jemand sagt: Wir schaffen das!“ Abermals brandet viel Beifall durch das alte Rittergut. Auch, als er die häufige Straffälligkeit von jungen, männlichen Zuwanderern anprangert. „Das müssen wir in den Griff bekommen. Diese jungen Männer dürfen erst wieder in Freiheit kommen, wenn sie den Boden ihrer Heimat betreten“, fordert Wendt und ist sich mit Kretschmer sowie Wöller wie auch mit dem Gros der Besucher einig.

Insgesamt wird honoriert, dass sich Kretschmer der Diskussion stellt. „Wenn das früher erfolgt wäre, hätte Pegida nicht so groß werden können“, meint ein Besucher. Und ein anderer sagt: „Dem sein Programm möchte ich nicht haben.“ Nach gut zwei Stunden endet die Regionalkonferenz zum Thema Kriminalität – mit viel Beifall, dem Deutschlandlied und Besuchern, die auch noch auf dem Nachhauseweg über den Abend diskutieren.

Von Andreas Debski