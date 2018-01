Orkan „Friederike“ fegt am Donnerstag mit bis zu 120 km/h über Leipzig

Leipzig. Mit Schnee, Regen und Glätte hat „Evi“ am Mittwoch weiten Teilen Deutschlands zu schaffen gemacht – jetzt kommt „Friederike“. Das Orkantief bläst am Donnerstag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Kilometern pro Stunde über Mitteldeutschland hinweg. In Leipzig drohen ab dem Nachmittag Windspitzen von 120 Kilometern pro Stunde. „Da erwartet uns ein heftiger Sturm“, betont Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) im Gespräch mit LVZ.de. Die Region Leipzig liege „genau im Starkwindbereich des Tiefs“. Heißt: Hier könnte es besonders ungemütlich werden.

Höhepunkt zwischen 17 und 21 Uhr

Zwischen 17 und 21 Uhr sei im Raum Leipzig mit den stärksten Windböen zu rechnen. Bäume könnten dann entwurzelt, Autos aus der Spur geworfen und Dächer abgedeckt werden. „Gehen ist bei solchen Windgeschwindigkeiten so gut wie unmöglich“, warnt Oehmichen. Vor allem in den Wäldern drohe Lebensgefahr. Weil der Boden durchnässt ist und die Wurzeln wenig Halt haben, könnten die Bäume leichter umstürzen als bei Frost. Ab dem späten Nachmittag rät der Meteorologe das Haus am besten nicht mehr zu verlassen, gegebenenfalls auch pünktlich Feierabend zu machen, um noch rechtzeitig heimzukommen. Erst ab dem späten Abend bis Mitternacht flaut der Wind wieder ab.

Friederike durch die Windbrille! Die höchsten Windgeschwindigkeiten auf der Südflanke der Zugbahn sowie nach Durchzug auf deren Rückseite. In der Mitte schwere Sturmböen oder orkanartige Böen zw. 90 und 115 km/h wahrscheinlich, Orkanböen möglich. Sonst Sturmböen bis 85 km/h. /V pic.twitter.com/ehlUQFmoyx — DWD (@DWD_presse) January 17, 2018

Die stürmische „Friederike“ kündigt sich mit Regen, einzelnen Gewittern und einem deutlichen Temperaturanstieg auf bis zu acht Grad an. Schon ab dem Vormittag frischt der Wind merklich auf. Alles, was noch auf Balkon oder Terrasse liegt, sollte befestigt oder reingeräumt werden, damit es nicht wegfliegt, empfiehlt der DWD. Lose Gegenstände könnten sonst zu gefährlichen Geschossen werden. Noch heftiger weht der Wind in höheren Lagen: Auf dem Brocken und auf dem Fichtelberg ist mit Orkanböen von bis zu 140 Kilometern pro Stunde und schweren Schneeverwehungen zu rechnen. So stark wie Kyrill, der auf den Tag genau vor elf Jahren schwere Schäden in Mitteldeutschland anrichtete, wird „Friederike“ aber wohl nicht.

Verspätungen bei Flügen, Bahnen und Bussen drohen

Die Deutsche Bahn warnt für weite Teile Deutschlands mit Blick auf den Orkan bereits vor möglichen Einschränkungen wegen Ausfällen. „Aus Sicherheitsgründen behalten wir uns die Reduktion der Höchstgeschwindigkeit unserer Züge und im Einzelfall auch die Einstellung des Bahnbetriebs vor“, heißt es. Mit schweren Sturmböen muss auch in Thüringen, Teilen Sachsen-Anhalts, dem südlichen Niedersachsen, Nordhessen und Nordrhein-Westfalen gerechnet werden. Angesichts des erwarteten Sturms warnte auch das sächsische Staatsministerium für Verkehr am Abend über den Kurznachrichtendienst Twitter, in ganz Sachsen drohten Verspätungen bei Flügen, Bahnen und Bussen.

Auch #Dresden ist von der anrückenden #Friederike morgen betroffen: @KLM_DE hat auch hier bereits seine Flüge nach / von Amsterdam gestrichen. Der Orkan wird wohl noch mehr durcheinander wirbeln: Verspätungen bei Flügen, Bahnen und Bussen drohen in ganz #Sachsen. Bitte aufpassen! https://t.co/gcElgYbSbH — SMWA (@SMWA_SN) January 17, 2018

Bereits am Mittwochabend hatte starker Schneefall innerhalb kurzer Zeit den Flugplan in Dresden durcheinandergewirbelt. Nach Angaben des Flughafens wurden zwei Verbindungen gestrichen. Betroffen waren die Flüge nach Düsseldorf und München. Zuvor sollten zwei Maschinen auf dem Flughafen landen, sie seien jedoch nach Leipzig umgeleitet worden, sagte ein Sprecher. Nach seinen Angaben hatte es am „kurzzeitig sehr stark“ geschneit.

Bei Zwönitz im Erzgebirge krachte am Mittwoch ein Linienbus gegen einen Baum. Quelle: Jens Uhlig

Das Winterwetter hatte zuvor am Mittwoch vor allem den Berufsverkehr getroffen. Mehrere Busse mit Schulkindern verunglückten in Nordrhein-Westfalen bei Glätte. Bei Zwönitz im Erzgebirge kam auf glatter Straße ein Linienbus von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Der Fahrer und vier Fahrgäste wurden schwer verletzt. In Thüringen stürzte am Morgen auf der A9 bei Schleiz ein mit Gurken beladener Laster bei Schneeglätte auf ein Feld neben der Fahrbahn – der Fahrer blieb unverletzt.

Von Robert Nößler