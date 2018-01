Orkan-Gefahr: Am Donnerstag wird es in Sachsen stürmisch

Leipzig. Der Sturm-Donnerstag kündigt sich mit Krawall an: Genau zehn Jahre nach dem verheerenden Orkan Kyrill droht wieder ein heftiges Wetterereignis. „Ganz so schlimm wie Kyrill dürfte es diesmal zwar nicht werden“, sagt Dominik Jung vom Portal Wetter.net. Dennoch warnt der Meteorologe vor der Orkangefahr. Voraussichtlich wird es auch Sachsen und die Region Leipzig treffen.

Orkanböen selbst im Flachland

Dass es am Donnerstag zu einem größeren Sturmereignis kommen wird, ist bereits seit einigen Tagen klar. Unklar war allerdings der genaue Schwerpunkt des Sturmfelds. Dieser war zu Wochenbeginn erst mehr in der Mitte und im Süden, dann eher im Norden und Nordosten berechnet worden. „Aktuell hat sich der Schwerpunkt nun wieder in die Mitte des Landes verlegt. Von Nordrhein-Westfalen bis rüber nach Sachsen werden jetzt die stärksten Böen erwartet. Selbst im Flachland sind Geschwindigkeiten zwischen 110 und 120 km/h möglich“, so Jung. Das entspricht Windstärke 11 bis 12. „Wir hätten damit auch im Flachland stellenweise Orkanböen.“

Auf dem Brocken Sturmspitzen bis zu 150 km/h

Laut den aktuellen Berechnungen soll es in rund 48 Stunden am frühen Donnerstagmorgen im Westen des Landes losgehen. In Nordrhein-Westfalen dürfte nach heutigem Stand dann der Sturm am stärksten ausfallen, bis zum Mittag breitet sich dann das Sturmfeld immer weiter nach Osten und Südwesten aus. Verbreitet sind im Flachland bis 100 oder 100 km/h möglich, stellenweise auch bis zu 120 km/h. In den Hochlagen der Mittelgebirge dürfte es Böen bis 150 km/h geben. So beispielsweise auf dem Brocken.

Beeinträchtigungen im Verkehr

Im öffentlichen Personenverkehr dürfte es damit erneut zu erheblichen Behinderungen kommen, das betrifft besonders die Bahnstrecken. Durch umgestürzte Bäume oder herabstürzende Äste muss man mit unterbrochenen Zugverbindungen rechnen. Auch im Flugverkehr wird es aufgrund des starken Winds zu Beeinträchtigungen kommen.

Bis Monatsende kaum Chancen auf Schnee

Vom Winter mit Schnee und Eis ist dagegen auch weiterhin im Flachland so gut wie nichts zu sehen. „Der Winter tut sich weiter schwer. Bis zum Wochenende kann es in den Mittelgebirgen zwar zu Schneefällen mit Bildung einer Schneedecke kommen. Im Flachland ist eine dauerhafte Einwinterung derzeit aber eher als unsicher anzusehen. Wahrscheinlich wird es bis Monatsende in den Niederungen keine dauerhafte Schneedecke geben,“ dämpft Wetterexperte Jung alle Hoffnungen auf eine Rodelpartie außerhalb des Gebirges.

Von Olaf Majer