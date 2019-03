Gelenau

Zu Ostern werden in vielen Familien wieder Eier bemalt, gefärbt oder beklebt. Dass es darüber hinaus zahlreiche andere Möglichkeiten gibt, Eier in wahre Kunstwerke zu verwandeln, zeigt die Osterschau im Depot Pohl-Ströher im erzgebirgischen Gelenau. „Insgesamt stellen wir rund 2000 Ostereier aus“, sagt Depot-Leiter Michael Schuster. Auf einigen sind Sprüche, Noten oder Lieder aufgebracht. Andere zieren Scherenschnitte. Zu sehen sind ferner Ei-Phones der Leipziger Künstlerin Kerstin Dischereit sowie Eier-Uhren – gefertigt von der aus Gera stammenden Künstlerin Andrea Steinel. Ausgestellt ist auch das größte Ei der Welt, nämlich ein Exemplar vom Elefantenvogel. Fossilien der riesigen Eier und des ausgestorbenen Vogels, der eine Größe von bis zu drei Meter erreicht haben soll, wurden auf der Insel Madagaskar vor der Ostküste Afrikas entdeckt, sagt Schuster.

Die Osterschau wird bereichert durch historische Gelenkpuppen der Lausitzer Firma E.M. Köhler (1948 bis 1964), darunter auch in Szene gesetzte Hasen. Ferner sei ein Osterbrunnen mit darum gruppiertem Blechspielzeug zu sehen. Handwerker und Künstler bieten zudem ihre Waren an und zeigen seltene Techniken. Auch die anderen in der ehemaligen Strumpffabrik untergebrachten Ausstellungen seien zugänglich, darunter die wahrscheinlich weltgrößte Ausstellung von Tretautos und motorgetriebenen Kinderfahrzeugen. Zu den Schätzen des Depots gehören Leihgaben und Stiftungen der Schweizer Sammlerin Erika Pohl-Ströher, deren Großvater aus dem Erzgebirge ( Oberwiesenthal) stammt. Die Stücke der verstorbenen Wella-Erbin, darunter auch eine Vielzahl Bären und Käthe Kruse-Puppen, werden durch die Lopesa Sammlungs GmbH betreut.

„Wir versuchen die Ausstellung möglichst so zu gestalten, dass sich Besucher nicht an zu vielen Vitrinen die Nase platt drücken müssen“, sagt Schuster. Das Besondere in Gelenau sei die Nähe zu den Exponaten. Das meiste sei fassbar, ohne dass diese Freizügigkeit missbraucht würde.

Zur Osterschau vom 22. März bis zum 28. April ist das Depot immer Freitag, Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet, zudem während der Osterferien vom 23. bis 25. April.

Von Andreas Dunte