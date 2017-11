„Oury Jalloh war mein Freund“ – Online-Petition gegen Einstellung des Verfahrens

Leipzig. Der Fall des 2005 in einer Dessauer Polizeizelle verbrannten Oury Jalloh zieht weiter Kreise. Nach den ARD-Veröffentlichungen zu neuen Anhaltspunkten für eine Tötung des Asylbewerbers protestieren jetzt Oury Jallohs bester Freund Mouctar Ouldadah Bah und Familie per Online-Petition gegen die Einstellung der Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Halle. Innerhalb von zwei Tagen erreichte die Petition auf change.org mehr als 75.000 Unterschriften.

Gegenüber LVZ.de sagte Initiator Mouctar Ouldadah Bah am Samstag zur überwältigenden Resonanz: „Seit zwölf Jahren verfolgen wir die Entwicklung, und oft haben wir uns sehr allein gefühlt. Jetzt bin ich so erleichtert.“ Angehörige und Freunde gehen davon aus, dass der damals 36-jährige Oury Jalloh getötet wurde und kämpfen seit Jahren für eine Aufklärung des Falls. Er habe immer gedacht, dass Vertuschung in einer Demokratie nicht passieren dürfe, so Mouctar Ouldadah Bah. In der Petition heißt es: „Es kann nicht sein, dass die beteiligten Polizisten ohne Strafe davon kommen.“

Aus den Medien erfuhr Bah von Recherchen des TV-Magazins „Monitor“, nach denen nun auch der langjährige Ermittler in Dessau, der leitendende Oberstaatsanwalt Folker Bittmann, offenbar von einem begründeten Mordverdacht ausgeht. Bittmann habe Verdächtige aus den Reihen der Dessauer Polizeibeamten genannt.

Skype-Kontakt zu Oury Jallohs Vater

„Ich habe sofort Ourys Vater angerufen“, sagt er. Via Skype hält er mit dem in Guinea lebenden Boubacar Diallo Kontakt, gewann ihn und Jallohs Bruder Mamadou Saliou Diallo für die Petition. „Wir sind davon ausgegangen, dass vielleicht tausend Menschen unterschreiben werden“, sagt der Initiator. Die Erwartungen wurden schon in der ersten Stunde weit übertroffen, als sich schnell mehr als 3.000 Unterstützer fanden.

„Familie und Freunde kämpfen für eine Anerkennung der Tat als Folter und Mord“, so die Initiatoren. „Wir fordern die Staatsanwaltschaft Halle, Justizministerin Anne-Marie Keding (Sachsen-Anhalt) und den Bundesjustizminister Heiko Maas dazu auf, nun endlich für Gerechtigkeit zu sorgen“, lautet der Appell des Schreibens. Zu den Unterstützern des Anliegens gehört auch die Berliner „Initiative in Gedenken an Oury Jalloh“, die 2015 bereits mit einem eigens beauftragten Gutachten zu dem Feuertod des Manns aus Sierra Leone an die Öffentlichkeit getreten war.

Appell an die Bundesanwaltschaft

Die Anwältin der Familie Jalloh, Gabriele Heinecke, hat gegen die Einstellung des Verfahrens Beschwerde eingelegt, so „Monitor“. Die Petition soll das bald mit ihren zigtausend Stimmen untermauern: Nach Abschluss der Aktion will Mouctar Ouldadah Bah die Liste der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe übergeben, erklärt er gegenüber LVZ.de. Die Behörde kann ein Verfahren an sich ziehen, wenn dieses staatsgefährdenden Charakter hat oder von besonderer Bedeutung ist. Bisher habe dafür die sachliche Grundlage nicht ausgereicht, zitiert Spiegel-Online jetzt die Behörde.

Mouctar Ouldadah Bah sagt, die letzten zwölf Jahre der Ungewissheit stecken ihm „in den Knochen“. Ein freundlicher Mensch sei sein Gefährte aus der Dessauer Zeit gewesen, und ein Spaßvogel. In der Petition sagt er es ganz schlicht: „Oury war mein Freund. Ich kann diese Tat nicht vergessen.“

Von Evelyn ter Vehn