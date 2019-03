Berlin/Leipzig

Der Osten Deutschlands ist derzeit in aller Munde. Knapp 30 Jahre nach dem Mauerfall wird über die nicht mehr ganz so neuen Bundesländer weiter intensiv diskutiert. Die wirtschaftliche Lage, die Chancengleichheit und die AfD bestimmen dabei die Schlagzeilen.

Ostdeutsche ernst nehmen

Der Intendant der Berliner Festspiele sieht deshalb weiter Gesprächsbedarf. „Wir müssen anfangen, die Sicht der Ostdeutschen ernst zu nehmen“, sagte Thomas Oberender. Es gehe nicht darum, die DDR oder Helmut Kohl zu verklären, sondern darum, „ein realistischeres Bild der Revolution und der Langzeitfolgen des Einheitsvertrages für die Ostdeutschen zu zeigen“.

In Berlin wollen Künstler am kommenden Wochenende den Palast der Republik symbolisch wieder aufleben lassen. Auf den Fensterscheiben des Hauses der Berliner Festspiele kleben bereits Bronzefolien. „Unser ganzes Gebäude wird Las-Vegas-mäßig umgetauft, aber es ist keine Doublette“, sagte Oberender.

Palast der Republik als Gesprächsöffner

Im Palast der Republik hatte unter anderem die DDR-Volkskammer ihren Sitz. Der einstige Prestigebau der DDR wurde vor rund zehn Jahren abgerissen. „Unser Projekt ist nicht von Nostalgie geprägt“, sagte Oberender. Stattdessen sei es ein Anlass, „über die Geschichte zu sprechen, über Ost und West und eine Reformagenda von heute“.

Blick auf den Palast der Republik, dem Parlament der ehemaligen DDR, in dem die Volkskammer tagte. Quelle: dpa

Es fühle sich an, als ob die Gesellschaft auseinanderdrifte statt zusammenzuwachsen, sagte Oberender, der in Jena geboren wurde. Das mache er zum Beispiel an den AfD-Wahlergebnissen im Osten oder der niedrigen Zahl von Ostdeutschen in Führungspositionen fest.

Erinnerung an Selbstermächtigung

In der Wendezeit seien im Osten Gewerkschaften, Parteien und Zeitungen gegründet worden. „An diese Selbstermächtigung sollten wir uns erinnern und an sie anknüpfen“, sagte Oberender, „denn die Art des Beitritts, die Politik der Treuhand und der westliche Elitentransfer haben viele im Osten später sehr gekränkt“.

Mehr ostdeutsche Frauen in Führungspositionen

Inzwischen haben es deutlich mehr ostdeutsche Frauen als ostdeutsche Männer in Führungspositionen in Politik und Wirtschaft geschafft. Auch im Vergleich mit ihren Geschlechtsgenossinnen aus dem Westen schneiden die Frauen aus der ehemaligen DDR erfolgreicher ab. Das sind die zentralen Ergebnisse einer Erhebung des Mitteldeutschen Rundfunks ( MDR), des Rundfunks Berlin-Brandenburg ( RBB) und der Universität Leipzig, die am Dienstag veröffentlicht wurden.

Für die Erhebung wurden nach Angaben der Sender unter anderem die Zusammensetzungen der Vorstandsetagen der 100 größten Unternehmen in Ost und West sowie der Bundesregierungen seit der Wiedervereinigung untersucht. Als „ostdeutsch“ wurde demnach klassifiziert, wer in der DDR geboren wurde oder bis 1990 den größten Teil seines Lebens dort verbracht hat. Die Erhebung entstand im Zusammenhang mit dem TV-Projekt „Ostfrauen“, das MDR und RBB am Abend des internationalen Frauentags am 8. März ausstrahlen wollen.

Die Erhebung kommt den Angaben zufolge zu dem Ergebnis, dass Ostdeutsche in Führungspositionen im 30. Jahr nach der Wende zwar immer noch stark unterrepräsentiert sind. Dort, wo sie es nach oben geschafft haben, handle es sich jedoch überproportional häufig um Frauen.

Demnach haben von den 193 Vorstandsmitgliedern der 30 Dax-Konzerne nur vier einen ostdeutschen Hintergrund, jedoch sind drei von ihnen Frauen. Das entspricht einem Anteil von 75 Prozent. Unter den westdeutschen Vorständen liegt der Fraunenanteil demgegenüber bei nur zehn Prozent, bei den im Ausland aufgewachsenen bei 18 Prozent.

Produktivität hinkt hinterher

Am Montag hatte eine Studie des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) für neue Diskussionen gesorgt. Sie stellt fest, dass Ostdeutschland bei der Produktivität dem Westen noch immer deutlich hinterher hinkt. Gründe dafür seien die Demografie, das Bildungsniveau und die Förderpolitik, fanden die Wissenschaftler heraus.

Hiltrud Dorothea Werner.Wolfsburg Hiltrud Dorothea Werner Integritaet and Law Wolfsburg Quelle: imago stock&people

Ost-Powerfrau und VW-Vorstand Hiltrud Werner, geboren in Bad Doberan und aufgewachsen in Thüringen, sieht im Erstarken der AfD ein weiteres Problem für die neuen Bundesländer. „Wir schauen mit Sorgen sehr genau hin, wie viele Arbeitnehmer die AfD erreicht. Es wäre schrecklich, wenn die Menschen die Wahlen 2019 nur nutzen, um der Regierung eins auszuwischen“, sagte sie der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Anna Loos vermisst nichts

Bei allen aktuellen Problemen warnen Künstler wie die Schauspielerin und Musikerin Anna Loos vor „Ostalgie“. „Alles, was ich in der DDR toll fand, das war meine Familie - und die gibt es ja noch. Und alles, was ich doof fand, gibt es nicht mehr“, sagte die 48-jährige. „Die Welt hat sich perfekt geändert für mich.“

Von LVZ