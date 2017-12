Patienten wachten während der Operation auf

Magdeburg. Innerhalb kurzer Zeit gab es einem Bericht der „Bild am Sonntag“ zufolge im Uniklinikum Magdeburg mehrere Zwischenfälle während Operationen in Vollnarkose. So sollen mehrere Patienten während der Operation zu früh aus ihrer Narkose aufgewacht sein. Obwohl sich die Vorfälle schon im April 2016 zugetragen haben, sei es bis heute unklar, wie es dazu kommen konnte, heißt es in dem Bericht. Das Klinikum bestätigte die Zwischenfälle. So sei es bei einer „einstelligen Zahl von erwachsenen Patienten“ zu Problemen mit dem Narkotikum Propofol gekommen. Auch bei Kindern habe man während der Operation in Vollnarkose ungewöhnliche Bewegungen festgestellt.

Der Ärztliche Direktor Jan Hülsemann betonte, dass sich kein Patient beschwert habe. Ob die Patienten über die Vorfälle informiert wurden, wusste Hülsemann nicht. Darüber hinaus seien regelmäßige Korrekturen der Dosierung von Propofol normal, so der ärztliche Leiter weiter. Dabei könnte es zu den Zwischenfällen gekommen sein. Von der Klinik indes wird vermutet, dass die Kühlkette bei der Propofol-Lieferung unterbrochen war. Dies weißt der Medikamenten-Hersteller B. Braun zurück.

Von fw/RND