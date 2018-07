Dresden -

Der Freistaat Sachsen geht bei der Suche nach neuem Personal in die Offensive. Vom 1. August an werden die Stellen öffentlich statt wie bisher zunächst intern ausgeschrieben. Dafür wird es ein zentrales Stellenportal geben, teilte die Staatsregierung am Sonntag mit. Durch das „Karriereportal Sachsen“ erhofft sich der Freistaat, einen breiteren Personenkreis an interessierten und qualifizierten Bewerbern ansprechen zu können.

Konkurrenz um Fachkräfte

Die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt um die besten Fachkräfte sei jetzt schon spürbar, sagte der Leiter der Staatskanzlei, Oliver Schenk. „Das Karriereportal ist dabei ein wichtiger Baustein. Wichtig ist auch, dass wir stärker in die Ausbildung junger Menschen investieren“, fügte der CDU-Politiker an. Nach der erfolgreichen Umstellung auf das neue Ausschreibungssystem soll der behördeninterne Stellenmarkt „TRIAS“ abgeschafft werden.

Generationenwechsel bis 2030

Nach Angaben der Staatskanzlei scheiden bis zum Jahr 2030 mehr als die Hälfte der Beschäftigten des Freistaates altersbedingt aus dem Dienst aus. Mit der vom Kabinett auf seiner jüngsten Sitzung beschlossenen neuen Stellenausschreibung sollen der Generationenwechsel gemeistert und gut ausgebildete neue Fachkräfte langfristig an den Freistaat gebunden werden, hieß es.

Von LVZ