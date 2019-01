Dresden

Die Debatte um eine Seniorprofessur für Politikwissenschaftler Werner J. Patzelt an der TU Dresden ist noch nicht beendet: Eine Petition fordert unter dem Motto „ Patzelt bleibt“ eine Seniorprofessur für den deutschlandweit bekannten Politik-Wissenschaftler, dem Kritiker eine zu große Nähe zu seinem Untersuchungsgegenstand AfD und Pegida vorwerfen.

Zu den Erstunterzeichnern der Petition, die am Sonnabend auf einer Petitionsplattform online gehen soll, gehört unter anderem der Vize-Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag Arnold Vaatz. Auch der TV-Moderator und Theologe Peter Hahne sowie die Journalistin Birgit Kelle haben die Petition bereits unterzeichnet.

Meinungsvielfalt oder unzuverlässige Vermischung?

Die vom Ring Christlich-Demokratischer Studenten ( RCDS) initiierte Petition sieht in Patzelt einen bundesweit tätigen und gut vernetzten Wissenschaftler, der die Weltgewandtheit der TU verkörpere. Seine „vielfältigen Drittmittelprojekte“ und die „hohe Anzahl und Qualität seiner Publikationen“ haben nach Ansicht der Unterzeichner dazu beigetragen, die Bekanntheit und Reputation der TU nachhaltig zu steigern. Auch seien seine Beiträge über die aktuelle politische Lage ein Beispiel für Meinungsvielfalt an der TU.

Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) hatte Patzelt Anfang des Jahres überraschend als Vize-Vorsitzenden der Programmkommission nominiert. Für die Landtagswahl im September soll Patzelt das Wahlprogramm der CDU mit entwerfen.

Patzelts Zeit als Professor für Politische Systeme und Systemvergleich endet im März. Über eine Empfehlung vom Rat der jeweiligen Fakultät vergibt die TU unvergütete Forschungs-Seniorprofessuren. In einer Stellungnahme der TU heißt es, Patzelt habe gegenüber dem Dekan der Philosophischen Fakultät Lutz Hagen Interesse an einer solchen Seniorprofessur geäußert. Hagen lehnte in Absprache mit anderen Mitgliedern des Fakultätsrats das Gesuch Patzelts aber ab. Der Politikprofessor Patzelt gab an, die TU habe ihre Ablehnung damit begründet, dass er „auf unzulässige Weise die wissenschaftliche und die politische Rolle vermenge“. Das weist Patzelt entschieden zurück.

Von Tomke Giedigkeit