Leipzig

Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping ( SPD) hat ungeachtet aller Probleme ein positives Zwischenfazit der Flüchtlingspolitik im Freistaat gezogen. „In Sachsen gibt es aktuell 50 000 Asylbewerber, von denen rund die Hälfte einen anerkannten Aufenthaltsstatus hat“, sagte Köpping der LVZ. Unter den Asylbewerbern seien sehr viele Syrer. „Von all denen ist wiederum etwa jeder Vierte in Arbeit – denn die allermeisten Geflüchteten wollen arbeiten“, stellte die Ministerin klar. Sie registriere erfreut, dass sich viele in der ehrenamtlichen Arbeit engagieren.

Köpping : „Ich weiß, dass Gastronomie und Handel jederzeit mehr Geflüchtete einstellen würden“

Mit Blick auf die steigende Nachfrage nach ausländischen Arbeitskräften infolge einheimischen Bewerbermangels auf dem sächsischen Arbeitsmarkt zeigte sich Köpping optimistisch. „Ich weiß, dass Gastronomie und Handel jederzeit mehr Geflüchtete einstellen würden“, sagte sie. Die gleiche Tendenz gebe es im Pflegebereich, wo es aber aufgrund der Ausbildung etwas länger dauern würde. Zuwachs könne es in den Schulen noch geben. Laut Köpping gibt es aktuell etwa 1000 ausländische Lehrer in entsprechenden Antragsverfahren, die künftig in Vorbereitungs- und DaZ-Klassen lehren könnten.

Mit Verweis auf die kommenden Jahre und die weitere Integration von Flüchtlingen in Sachsen gab sich Köpping durchaus zuversichtlich, rät aber weiter zu Pragmatismus. Sie wisse zwar, dass es aktuell ganz gut liefe, aber „natürlich gibt es nie eine hundertprozentige Garantie“, sagte sie. Aber es sei sehr viel im Gange, damit Integration gelingen könne. „Die Programme, die wir ab 2015 aufgelegt haben, beginnen zu wirken.“ Das bedeute auch, dass Geflüchteten in Sachsen ein ganz klarer Weg vorgegeben werde. Dazu gehören Erstorientierungs- und Sprachkurse. Köpping zeigte sich erfreut, dass immerhin 80 Prozent der Geflüchteten daran teilnehmen.

Köpping verärgert, dass viele Flüchtlinge nach Ausbildung Sachsen verlassen

Schwierigkeiten gebe es laut Köpping aber, wenn jemand aus Tunesien, Marokko oder Georgien käme. „Dann weiß er, dass es so gut wie keine Möglichkeit geben wird, in Deutschland zu bleiben – und dann werden unsere Kursangebote auch nicht wahrgenommen“, kritisierte die Ministerin. In diesem Zusammenhang zeigte sie sich auch verärgert, dass viele Geflüchtete Sachsen nach einer Ausbildung wieder verlassen, was aber an mehreren Faktoren liege. Zum einen, so Köpping, gebe es Verwandte in anderen Bundesländern. „Deshalb wird dorthin gezogen.“ Andererseits seien in Sachsen Unternehmen bei der Einstellung zögerlicher als anderswo, wenn sie in Bewerbungen ausländische Namen lesen. Zudem beklagte Köpping die weiterhin fehlende gesellschaftliche Akzeptanz für Geflüchtete im Freistaat. „Sie wächst zwar, doch sie ist immer noch gering ausgeprägt.“

Um die Flüchtlingspolitik im Freistaat kontinuierlich auf Erfolgskurs zu bringen, plädiert die Integrationsministerin für einen „doppelten Spurwechsel“. Einerseits, so Köpping, „dürfen wir diejenigen Geflüchteten, die sich integriert haben oder gerade dabei sind, die hier arbeiten oder eine Ausbildung machen, nicht abschieben“.

Köpping : „Flüchtlinge, die sich nicht an die Regeln halten, müssen das Land wieder verlassen“

Andererseits müssen diejenigen Geflüchteten, die sich nicht an die Regeln halten, das Land wieder verlassen. Die bittere Wahrheit sei doch, dass „ein Geflüchteter, der sich nicht an unsere Gesetze hält und straffällig geworden ist, die Integrationsarbeit von einem halben Jahr kaputt machen kann“.

Von André Böhmer und Andreas Debski