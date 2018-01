Pflege in Not – Sachsens Altenheime suchen dringend Personal

Leipzig. In der Altenpflege in Mitteldeutschland spitzt sich die Personalsituation zu. Auf zehn freie Stellen kommt nur ein geeigneter Bewerber. Insgesamt seien derzeit 1018 freie Stellen gemeldet. Damit hat sich die Situation weiter zugespitzt. Bereits vor zwei Jahren kam auf vier Stellen eine ausgebildete Altenpflege-Fachkraft. In Thüringen ist die Situation mit einem Verhältnis von zwölf zu eins noch schwieriger, wie aus Zahlen der Landesarbeitsagentur in Chemnitz hervorgeht.

Grund dafür ist die demografische Entwicklung und die damit steigende Zahl an Pflegebedürftigen. Von 2011 bis 2015 stieg laut Statistischem Landesamt die Zahl der vollstationären Pflegeeinrichtungen in Sachsen von 804 auf 885, die der dort versorgten Pflegebedürftigen von 48.712 auf 54.091. Zwar ist auch die Zahl der Beschäftigten gestiegen, aber immer mehr Einrichtungen können die für Heime gesetzlich vorgeschriebene Quote beim Fachpersonal nicht erfüllen. Nach einer Verordnung des Bundes müssen mindestens 50 Prozent der Beschäftigten qualifizierte Fachkräfte sein. In Sachsen erfüllen derzeit 107 Pflegeheime diese Vorgabe nicht mehr, wie der Kommunale Sozialverband Sachsen (KSV), der für die Heimkontrollen im Freistaat zuständig ist, bestätigt. Vier Pflegeheime mussten deshalb Ende 2017 einen Aufnahmestopp aussprechen.

Höhere Entlohunung im Osten gefordert

Ein Schlüssel von 50 Prozent ist nicht gerechtfertigt, kritisiert Matthias Faensen vom Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa). Der größte Teil der Aufgaben in den Heimen bestehe aus Betreuung, Mobilisierung und Körperpflege. Aber auch andere Tätigkeiten könnten Pflegekräfte mit einer zusätzlichen Qualifikation genauso gut erledigen wie Kräfte mit einer dreijährigen Ausbildung. Eine Veränderung des Schlüssels würde die Lage in der Pflege entspannen. „Aus unserer Sicht führt das nicht, wie Kritiker behaupten, zu einem Qualitätsverlust“, sagt Faensen, der zugleich bpa-Landeschef ist.

An dem Schlüssel sollte man nicht rütteln, meint hingegen Marion Zimmermann, Geschäftsführerin des Arbeiter-Samariter-Bund-Regionalverbandes Leipzig. Wichtig sei, dass überhaupt ausreichend qualifiziertes Personal vorhanden ist. Zwar sei die Zahl der Auszubildenden in der Pflege hoch, was für die Beliebtheit des Berufs spreche. „Fakt ist aber, dass künftig mehr Ältere aus dem Beruf aussteigen und noch immer viele Ausgebildete in die alten Bundesländer abwandern, weil dort die Bezahlung besser ist“, sagt Zimmermann. Das mittlere Einkommen eines vollzeitbeschäftigten Altenpflegers liegt in Sachsen nach Angaben der Landesarbeitsagentur bei 2050 Euro brutto, in Bayern bei 2875 Euro.

Sein Verband begrüße sehr, dass bessere Entlohnung in der Pflege im Sondierungspapier der Groko eine große Rolle spielt, sagt Faensen vom bpa. „Wir brauchen eine um 25 bis 30 Prozent höhere Entlohnung im Osten.“ Viele Einrichtungen in Mitteldeutschland würden die Tarife anpassen, um so der Abwanderung von Personal zu anderen Einrichtungen entgegenzuwirken. Das gehe momentan aber fast ausschließlich zulasten der Pflegenden und ihrer Angehörigen. Berlin müsse deshalb dringend gegensteuern und die Zuschüsse erhöhen. Sonst würden immer mehr Pflegefälle zu Sozialfällen.

Von Andreas Dunte und Winfried Mahr