Leipzig

Die Familie ist der größte Pflegedienst in Sachsen – und sie ist erschöpft. Zu dieser Erkenntnis kommt der Pflegereport 2018 der Krankenkasse Barmer, der gestern in Leipzig vorgestellt wurde. Mehr als 150.000 Menschen, also über 70 Prozent aller Pflegebedürftigen, leben demnach in Sachsen zu Hause und werden zu einem Großteil von ihren Angehörigen umsorgt. An diesen geht die Belastung nicht spurlos vorbei, viele geben laut Pflegereport an, am Ende ihrer Kräfte zu sein. Die LVZ hat hier einige Fakten im Überblick:

Wer pflegt: Noch immer ist die Pflege weiblich. Das gilt für die professionellen Pflegeberufe ebenso, wie für die Versorgung in den eigenen vier Wänden. Hier sind es in Deutschland zu zwei Dritteln die Frauen, die ihre Angehörigen versorgen. Das hat Einfluss auf den beruflichen Werdegang. So geht der Studie zufolge nur jeder dritte Betroffene arbeiten, jeder Vierte hat seine Berufstätigkeit der Pflege wegen reduziert oder ganz aufgeben müssen. Das Einkommen liegt so bei mehr als 44 Prozent unter 1000 Euro im Monat.

Steigende Krankheitsfälle: Hat man diese Zahlen im Hinterkopf, ist es kaum verwunderlich, dass jede fünfte Hauptpflegeperson angibt, unter Zukunfts- und Existenzängsten zu leiden. Viele Betroffene beschreiben ihre finanzielle Lage als brisant. Dazu kämen Schlafmangel und daraus resultierend körperliche und psychische Erschöpfungszustände. Laut der Auswertung sind pflegende Angehörige auch häufiger krank als andere Personenkreise. In Sachsen leiden 60 Prozent von ihnen unter Rückenschmerzen und bis zu 45 Prozent unter psychischen Störungen. Auf Menschen, die niemanden pflegen, trifft das deutlich seltener zu.

Zusätzliche Belastung: Darüber hinaus finden pflegende Angehörige laut Studie oft wenig Zeit für sich selbst und den Kontakt zu anderen Familienmitgliedern, Freunden und Nachbarn. 30 Prozent der Betroffenen fühlen sich in ihrer Rolle als Pflegender gefangen, rund 7,5 Prozent stehen kurz davor, das Handtuch zu werfen – hochgerechnet auf Sachsen sind das etwa 11. 000 Menschen. „6,6 Prozent wollen nur mit mehr Hilfe weiterpflegen, 0,8 Prozent können überhaupt nicht mehr“, sagt Fabian Magerl, Landesgeschäftsführer der Barmer Sachsen „Da wird noch etwas auf uns zukommen“, meint er und nimmt dabei Bezug auf den in der Pflegebranche herrschenden Fachkräftemangel.

Wünsche der Pflegenden: Mit 59 Prozent wünscht sich eine Mehrheit der pflegenden Angehörigen weniger Bürokratie bei der Antragsstellung und der Kommunikation mit Kranken- und Pflegekassen. Die Barmer will deshalb ab 2019 einen Online-Pflegeantrag zur Verfügung stellen. Bei der Bearbeitung habe man gemerkt, wie schwierig es sei, Fachbegriffe aus dem Sozialgesetzbuch ins allgemeinverständliche Deutsch zu übersetzen, so Fabian Magerl. Wichtig ist den Befragten außerdem, immer den gleichen Ansprechpartner zu haben (56 Prozent), und über Leistungen besser aufgeklärt zu werden (50 Prozent). Darüber hinaus erhoffen sie sich für die Zukunft mehr Informationen über Hilfsangebote, bessere finanzielle Unterstützung und mehr Zeit für sich.

Entlastungsmöglichkeiten: „Auch Pflegende brauchen mal Urlaub“, sagt Steffen Lemme von der Volkssolidarität Sachsen. Die Vielfalt der entlastenden Angebote sei oft aber gar nicht bekannt. Der Umgang mit pflegenden Angehörigen brauche neue Konzepte, die Beratung über unterstützende Maßnahmen müsse umfangreicher und unabhängig erfolgen. Das sei auch mit Blick auf die Zukunft wichtig: Das statistische Bundesamt rechne für 2030 mit 3,4 Millionen pflegebedürftigen Deutschen – und einer halben Millionen fehlenden Fachkräften.

Von Hanna Gerwig