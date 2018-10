Delitzsch

Nächster spektakulärer Unfall in Delitzsch: Am Dienstagmittag ist gegen 13 Uhr ein Pkw auf der August-Bebel-Straße in Delitzsch in eine Hauswand gefahren. Wie der stadtauswärts in Richtung Leipzig fahrende VW Polo von der Straße abkam, ist bisher nicht bekannt. Der Fahrer wurde in die Notaufnahme des Delitzscher Krankenhauses eingeliefert.

Die August-Bebel-Straße musste vorübergehend voll gesperrt werden. Zur Unfallursache liegen der Polizei bisher keine Erkenntnisse vor. Wie stark das Haus beschädigt ist, blieb zunächst ebenfalls unklar. Hinter dem Fenster, in dessen Höhe der Pkw das Haus traf, befindet sich ein Kinderzimmer.

Bereits im September hatte es in Delitzsch zwei spektakuläre Verkehrsunfälle gegeben. Auf der Eisenbahnstraße war ein 21-Jähriger mit überhöhter Geschwindigkeit in die Hauswand einer Fahrschule gefahren, nur wenig später landete ein Fahrzeug auf der Leipziger Straße in einer Gartenlaube.

