Leipzig

Seit Donnerstag kontrolliert der Grenzschutz Reisende zwischen Deutschland und Polen – auch in Sachsen. Autofahrer müssten an allen Übergängen mit Überprüfungen rechnen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Pirna zu LVZ.de. „Das ist eine Maßnahme der Republik Polen.“ Die deutsche Behörde unterstütze lediglich.

Anlass für die Aktion ist die UN-Klimakonferenz, die vom 3. bis 14. Dezember im polnischen Katowice stattfindet. Die verstärkten Kontrollen seien vom 22. November bis zum 16. Dezember geplant, so der Sprecher der Bundespolizei. Sie sollen für einen „störungsfreien Ablauf“ der Klimakonferenz sorgen.

Geduld bei Verzögerungen

Reisende müssen an allen Übergangen einen gültigen Personalausweis oder Reisepass dabei haben. Bisher habe es trotz der Maßnahmen an der sächsisch-polnischen Grenze noch keine Verzögerungen beim Grenzübertritt gegeben, hieß es. Sollte es in den kommenden Tagen doch etwas länger als üblich dauern, bitte die Bundespolizei bei den Reisenden um Verständnis.

Kontrolliert wird auch in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Dort dürfen Menschen nur über sieben Straßenübergänge ins Nachbarland reisen.

Drei Ausnahmen bisher

Seit dem Wegfall der regulären Grenzkontrollen im Dezember 2007 hat Polen bereits dreimal vom Schengen-Grenzkodex Gebrauch gemacht: erstmals 2012 zur Fußball-Europameisterschaft in Polen und der Ukraine, ein Jahr später zur UN-Klimakonferenz in Warschau sowie 2016 aufgrund eines Nato-Gipfeltreffens und eines Papstbesuches in Polen.

Von jhz