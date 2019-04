Dresden

Jährlich wird in Dresden das Sächsische Pressefoto des Jahres gekürt. 2019 ging der Jurypreis an den Erfurter Fotografen Jens Meyer, der am 2. September 2018 mehrere Chemnitzer während einer Demonstration gegen Rassismus in ihrer Heimatstadt einfingen.

Die aktuelle Verleihung geht mit einem Novum einher: Erstmals haben auch Nicht-Jurymitglieder Gelegenheit, ihren Favoriten zu wählen. Noch bis einschließlich 30. April kann auf www.pressefotos-sachsen.de dafür votiert werden, welches Bild den Publikumspreis erhält. 98 Motive, mal lustig, mal ernst, mal spektakulär, mal ganz nah und authentisch, stehen zur Auswahl.

Alle Teilnehmer haben die Chance, einen Einkaufsgutschein zu gewinnen. Der Gewinner der Wahl wird im Mai bekannt gegeben.

von CN