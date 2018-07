Leipzig

Herr Schmidt, in den Sommermonaten ist in den Apotheken meist wenig los. Hat die Nachricht um verunreinigte Wirkstoffe zu einem Patientenansturm in Ihrer Apotheke geführt?

Der Tag nach der Veröffentlichung in der LVZ war einer der aufregendsten, die wir in den vergangenen Monaten erlebt haben. Das Ganze fiel ja zusammen mit der Sommerpause und damit, dass viele ärztliche Kollegen jetzt ihre Praxen geschlossen haben. Sehr viele Patienten kamen und stellten die Fragen, die sich natürlich aufgedrängt haben.

Warum mussten Patienten das aus der Presse erfahren, obwohl seit Wochen klar ist, dass der chinesische Wirkstoff-Hersteller eine Panne hatte?

Ganz so einfach ist es nicht. Die Bundesaufsicht, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), hat am 4. Juli die Rückrufaktion zu einer Reihe Valsartan-haltiger Produkte bekannt gegeben, deren Wirkstoff aus China kommt. Dieser Rückruf ist innerhalb von drei Tagen umgesetzt worden. Rund 100.000 Packungen aus Apotheken gingen in Quarantäne. Etwa am 13. Juli hat das BfArM dann auch die Patienten informiert und geraten, dass sie sich mit ihrem Arzt oder Apotheker in Verbindung setzen sollen, um zu erfahren, ob sie betroffen sind. Nun gehen nach und nach auch diese Medikamente zurück.

Hätten nicht zuerst die Patienten informiert werden müssen?

Hätte es eine akute Gefahr gegeben, hätte man die Patienten auch unmittelbar informiert. Das aber war nach Einschätzung von BfArM nicht erforderlich. Es besteht keine akute Gesundheitsgefahr aus der Einnahme dieser Arzneimittel.

Wenn es nicht so schlimm ist, warum gibt es dann überhaupt einen Rückruf?

Das ist eine Vorsorgemaßnahme. In den ersten Untersuchungen wurde analysiert, dass die festgestellte Verunreinigung des Wirkstoffs Valsartan im Millionstelbereich (Parts per million) liegt. Das hat auch etwas mit den heutigen Untersuchungsmethoden zu tun; vor zwanzig Jahren hätte man das nicht ermitteln können. Nun prüft die Europäische Arzneimittelagentur, wie viel von dieser Verunreinigung im erheblich verdünnten Fertigarzneimittel beim Patienten ankommt.

Das dann im schlimmsten Fall Krebs auslösen könnte?

Die Substanz Dimethylnitrosamin wird als potenziell Krebs erregend beschrieben. Daten liegen natürlich nur aus Tierversuchen vor. Eine akute Gefahr besteht aber nicht. Was man nicht sagen kann, ist, was passiert, wenn Patienten diese Dosierungen über eine lange Zeit hinweg einnehmen. Das wird jetzt geprüft. Erst, wenn das geklärt ist, fällt auch die Entscheidung, wie es mit der Valsartan-Produktion weitergeht. Das ist nicht alles ganz harmlos, sondern eine schwerwiegende Geschichte.

Was ist eine „lange Zeit“?

Das kann man nicht sagen bei dieser Stoffklasse. Die wiederholte Aufnahme kann dazu führen, dass immer mehr Genschäden entstehen, die schließlich eine Funktionsstörung auslösen, was wiederum zu Krebs führen kann. Es ist dieselbe Stoffklasse, die auch in verschiedenen tierischen Lebensmitteln zu finden ist. Das beste Beispiel ist die klassische Bratwurst. Auf dem Grill entstehen jede Menge Nitrosamine.

Trotzdem sollen Patienten die Medikamente weiter einnehmen?

Die Frage ist, welches Risiko höher ist: Die Medikamente einige Tage weiternehmen oder zu riskieren, dass sich der Gesundheitszustand durch ein Absetzen rapide verschlechtert. Denn das ist bei dieser Wirkstoffklasse gegeben. Das ist dann tatsächlich auch passiert und letztlich schlecht.

Seit wann gibt es denn diese Verunreinigungen?

Die Verunreinigung beruht auf einer Veränderung des Herstellungsverfahrens bei dem chinesischen Wirkstoffproduzenten. Die Firma hat das Syntheseverfahren geringfügig geändert. Das hat die zuständige Europäische Aufsicht 2013 akzeptiert. Wir wissen aber nicht, wie viele der deutschen Arzneimittel wann mit diesem Wirkstoff produziert wurden. Nach dem Rückruf hat es drei Tage gedauert, bis uns auch der letzte Arzneimittelhersteller in Deutschland sagen konnte, ob seine Ware betroffen ist. Auch, weil die Wirkstoffe oft über Zwischenhändler erworben werden. Der Weg dieser Wirkstoffe ist nicht so einfach nachvollziehbar, wie das sein sollte.

Hätte man dann nicht einfach eine Hotline schalten können?

In Deutschland sind für einen solchen Fall das BfArM und die Landesbehörden zuständig. Und ansonsten setzt das Verfahren ganz stark auf Apotheker und Heilberufler, die Patienten informieren sollen. Das ist ja auch geschehen. Insofern ist dieser Rückruffall im Vergleich auch sehr gut, sehr eindeutig und sehr schnell verlaufen. Das war in der Vergangenheit nicht immer so.

Wie viele Patienten betrifft es?

Die Bundesregierung geht mittlerweile davon aus, dass 2017 etwa 900 000 Patienten betroffen waren. Wenn man es in Packungen ausdrücken will, so wurden im ersten Quartal 2018 rund 2,3 Millionen verordnet und 1,1 Millionen von ihnen sind von den Rückrufen betroffen.

Welchen Anteil nimmt das verunreinigte Valsartan ein? Kommt es nun zu Engpässen?

Rund 40 Prozent. Das vorhandene Valsartan wird tatsächlich nicht ausreichen, um alle Patienten umzustellen. Wir werden sehen müssen, wie schnell die verbliebenen Hersteller, die Produktionsstätten in Europa betreiben – Irland, Schweiz, Kroatien – reagieren können. Da bin ich nicht sehr optimistisch.

Die größten Mengen werden in China und Indien produziert?

Durchaus. Die Konzentration der Hersteller auf wenige Anbieter weltweit hat zugenommen. Vor zehn Jahren wäre der Wirkstoff noch von mehr Produzenten gekommen. Wir haben auf diesem Gebiet fast schon eine Monopolsituation. Das ist keine gute Entwicklung.

Es ist auch nicht der erste Rückruf dieser Art. Werden es immer mehr?

Das scheint so. 2017 gab es an den Apotheken in Deutschland fast 10 000 Verdachtsmeldungen zu Nebenwirkungen und Qualitätsmängeln. Das ist der höchste Stand seit 1993 und spricht dafür, dass die Qualitätsprobleme mit Arzneimitteln größer werden. Letztlich auch eine Folge des Preisdrucks. Wir haben mittlerweile eine Menge Wirkstoffe in Deutschland, bei denen die Krankenkassen im Cent-Bereich pro Tablette bezahlen. Das ist sehr, sehr wenig und hat auch negative Auswirkungen auf die Qualität.

Von Roland Herold