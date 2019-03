Leipzig

Das japanische Nationalgericht Sushi ist aus deutschen Supermärkten kaum noch wegzudenken. Einer der Hauptzulieferer für Rewe, Edeka, Kaufland und Co., das aus Neuss ( Nordrhein-Westfalen) stammende Unternehmen Natsu Foods, lässt seine Reishappen unter anderem in Leipzig produzieren. Gut 130 Mitarbeiter sind seit 2009 im Shisu-Werk in Knautnaudorf angestellt. Ende Februar wurde die Produktion allerdings angehalten und alle Mitarbeiter nach Hause geschickt. Der MDR hatte zuerst darüber berichtet.

Wie Jörg Most von der Gewerkschaft Nahrung Genuss und Gaststätten ( NGG) gegenüber der LVZ sagte, liegen ihm Kündigungen zum Monatsende März vor. „Die konkreten Gründe für die Schließung sind bisher vollkommen unklar“, sagt er. Natsu Foods selbst schweigt zu den Vorgängen, war gegenüber der LVZ zu keiner Stellungnahme bereit. An die Telefone im Leipziger Werk geht niemand mehr, die Firmenwebseite ist auf das Natsu-Portal umgestellt.

Gewinne und Umsätze über den Erwartungen

Im letzten veröffentlichen Jahresabschluss der Shisu Vertriebsgesellschaft Leipzig für 2017 ist noch von einer Gewinnsteigerung von 1,4 Millionen Euro auf 2,5 Millionen Euro die Rede. Auch beim Umsatz seien alle Erwartungen übertroffen worden, heißt es. Allerdings wird auch die wenig rentable Sushi-Tiefkühlproduktion erwähnt, die allmählich ins Ausland verlagert und von einem französischen Subunternehmer übernommen werden soll. Dies könnte ein Hinweis auf die Hintergründe der offenbar bevorstehenden Schließung in Leipzig sein – eine Bestätigung gibt es aber nicht.

Laut Handelsregister führt seit Ende Januar 2019 ein neuer Prokurist im Leipziger Werk die Geschäfte. Einen Monat später erhielten die Beschäftigen Briefe, sagt Gewerkschafter Jörg Most. „Darin wurde die Kündigung ausgesprochen und bis zum 6. März Zeit gegeben, eine Abwicklungsvereinbarung zu unterschreiben.“ In dieser seien 1000 Euro Abfindung in Aussicht gestellt worden. „Wir haben dringend davon abgeraten, die Erklärung zu unterschreiben“, sagt Most. Denn damit gebe man das Recht auf, gegen die Kündigung zu klagen.

Gewerkschaft: Mitarbeiter über den Tisch gezogen

Wie der Gewerkschafter erfahren hat, sollen viele der Mitarbeiter schon vor 2009 bereits im Werk mit selber Tätigkeit angestellt gewesen sein – damals allerdings noch unter einem anderen Firmennamen. Zu dieser Zeit gab es zwar auch bereits die Shisu Vertriebsgesellschaft – allerdings noch in Schenefeld ( Schleswig-Holstein). Most vermutet, dass das Leipziger Sushi-Werk aufgekauft, die Betriebszugehörigkeit aber nicht angerechnet wurde.

Die sei insofern wichtig, weil Kündigungsfristen dann unter Umständen länger sind. „Ich denke, hier sind die Mitarbeiter ganz schön über den Tisch gezogen worden“, sagt der Gewerkschafter und bedauert, dass die zwischenzeitlich versuchte Gründung eines Betriebsrates bei der Shisu Vertriebsgesellschaft letztlich nicht zustande kam. Jetzt könne er den Mitarbeitern nur noch raten, sich juristischen Beistand zu suchen.

Von Matthias Puppe