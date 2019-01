Leipzig

Sachsens Immobilienbranche kann sich in den kommenden Jahren offenbar weiter auf steigende Gewinne freuen – zumindest in den beiden Metropolen. Laut einer Prognose des Angebotsportals Immowelt werden sich die Preise für Eigentumswohnungen in Leipzig bis 2030 um 40 Prozent verteuern, in Dresden um 38 Prozent.

Aktuell müssen Käufer in der Messestadt den Angaben zufolge im Durchschnitt 1790 Euro pro Quadratmeter investieren, 2030 wären es dann bereits 2510 Euro. 60 Quadratmeter Altersvorsorge oder Geldanlage wären an der Pleiße dann für 150.000 Euro zu haben. In Dresden werden laut Immowelt schon jetzt 2120 Euro für jedes Stückchen Wohneigentum gezahlt, in elf Jahren verteuert sich der Preis angeblich auf 2920 Euro. Eine 60-Quadratmeter-Wohnung würde dann 175.000 Euro kosten.

680.000 Euro für 60 Quadratmeter in München

Angesichts der Situation in westdeutschen Großstädten sind die Investitionen im Osten allerdings noch fast bescheiden. In Hannover sollen die Preise für Eigentumswohnungen laut Immowelt bis 2030 sogar um 62 Prozent anstiegen – Kostenpunkt dann 3.990 Euro pro Quadratmeter in der niedersächsischen Landeshauptstadt. In Berlin geht es den Berechnungen zufolge auf einen Quadratmeterpreis von 6190 Euro hoch (+60 Prozent), in Frankfurt auf 7080 Euro (+52 Prozent) und in München müssten 2030 für jedes Stückchen Wohneigentum bereits 11.380 Euro gezahlt werden. Eine 60 Quadratmeter Wohnung an der Isar kostet dann im Durchschnitt 682.000 Euro.

Höhere Immobilienpreise haben in der Regel auch Effekte auf das Mietpreisniveau in den Städten. „Ostdeutsche Großstädte sind weiter auf dem Vormarsch“, heißt es dazu in einer weiteren Studie des Immobilienportals. Städte wie Jena oder Erfurt seien inzwischen im mittleren Preissegment angekommen.

Mieten steigen auch im Osten

„Insbesondere Leipzig zählt zu den Städten in Deutschland, die am schnellsten wachsen. Dies legt sich mittlerweile auch auf die Wohnkosten um, die kontinuierlich steigen“, heißt es weiter in der Studie. Innerhalb eines Jahres stieg der Mietmedian in der Messestadt um fünf Prozent von 6,30 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter auf 6,60 an. In Dresden musste anno 2018 pro Quadratmeter im Durchschnitt bereits 7,50 Euro Miete gezahlt werden.

Im Vergleich zu westdeutschen Metropolen sei dies aber immer noch vergleichsweise preiswert. In Berlin kostete der Quadratmeter im vergangenen Jahr 11,70 Euro, in Düsseldorf 10,40 Euro, in Frankfurt/Main 13,90, in Hamburg 11,90 Euro und in München 18,10 Euro.

Für die Prognose der Kaufpreise im Jahr 2030 haben die Analysten bei Immowelt laut eigener Angaben unter anderem Bevölkerungsentwicklung, Nachfrage, durchschnittlicher Zinssatz, Verbraucherpreisindex und Baupreisindex berücksichtigt und entsprechend der Entwicklung seit 2015 prognostiziert.

Von Matthias Puppe