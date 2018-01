Prostata-Entfernung bei Krebs: So gut operieren Sachsens Kliniken

Leipzig. Es ist die häufigste Krebsart des Mannes. Während die Zahl der Neuerkrankungen stetig steigt und bundesweit bei 60 000 im Jahr liegt, hat sich die der Todesopfer seit den 1980er-Jahren kaum verändert. Mit anderen Worten: Die Gefahr, an Krebs zu sterben, ist gesunken. Das ist vor allem den Möglichkeiten der Früherkennung und der modernen Behandlung zu verdanken. Die besten Heilungsaussichten hat die totale Prostataentfernung. 14 Kliniken in Sachsen führen den Eingriff durch. Fünf von ihnen hat die AOK Plus eine überdurchschnittliche Qualität im bundesweiten Vergleich bescheinigt. Die Urologische Klinik am Universitätsklinikum Dresden gehört mit der Uniklinik Leipzig und dem St. Elisabeth-Krankenhaus in Leipzig bei der Prostatakrebsbehandlung zu den besten in Sachsen. Sie hat gemeinsam mit der Leipziger Uniklinik auch die größten OP-Erfahrungen.

Die Krankheit

Prostatakrebs ist sehr heimtückisch, denner verursacht anfangs keinerlei Symptome, wird also nicht bemerkt. In frühen Stadien ist er nur durch Vorsorgeuntersuchungen zu entdecken. Oft tritt die Erkrankung familiär gehäuft auf. Prostatakrebs kann, besonders bei jüngeren Männern, sehr schnell und aggressiv wachsen. Entsteht er aber erst im höheren Alter, schreitet er meist langsam fort und muss nicht in jedem Fall operiert werden. Dann genügt die Überwachung.

Die Diagnostik

Der Urologe führt eine Tastuntersuchung durch, die vielen Männern sehr unangenehm ist. Zusätzlich erfolgen Blutuntersuchungen, zum Beispiel auf das prostataspezifische Antigen (PSA), Ultraschall-, MRT oder CT-Untersuchungen.

Die Operation

Die Prostata wird entfernt, wenn der Krebs noch nicht ins benachbarte Gewebe, in Organe oder Knochen ausgestrahlt hat. Da viele Kliniken die Operationen anbieten, erreichen nicht alle die empfohlene Mindestbehandlungszahl von 50 im Jahr. Doch die Erfahrung ist laut Professor Wirth vom Uniklinikum Dresden besonders wichtig, um Komplikationen und unerwünschte Folgen zu vermeiden. Die radikale Entfernung von Prostata und Samenblasen bietet die größten Heilungschancen. Die unmittelbar an der Drüse entlanglaufenden Nerven, die für Blasenkontrolle und Erektionsfähigkeit wichtig sind, werden dabei möglichst geschont. Es gibt verschiedene OP-Verfahren: Bei der offenen OP erfolgt ein Schnitt im unteren Bauch oder durch den Damm. Der laparoskopische Eingriff (minimalinvasiv)erfolgt durch mehrere kleine Zugänge im unteren Bauch. Ebenso wie der roboterassistierte Eingriff, bei dem die Instrumente über eine Computerkonsole bedient werden. Immer mehr Kliniken schaffen sich solche Roboter an.

Alternativen zur Operation

Bei der Strahlentherapie bekämpft radioaktive Strahlung die Krebszellen. Benachbarte Organe wie Blase und Darm können dabei aber Schaden nehmen. Bei der Brachytherapie erfolgt die Bestrahlung von innen, indem radioaktives Material in die Prostata injiziert wird. Auch Hormonbehandlungen sind erfolgreich, vor allem bei älteren Männern. Relativ neu ist die Behandlung mit hochintensivem fokussiertem Ultraschall. Auch Abwarten ist eine Option bei langsam wachsenden Tumoren. Es wird erst behandelt, wenn sich die Krankheit verschlimmert. Kurz vor der Zulassung steht die photodynamische Therapie, sagt Professor Wirth. Bei diesem Verfahren wird eine fotosensible Substanz über die Vene gegeben. Diese wird später durch punktuellen Lichteinfluss genau dort aktiviert, wo sie innerhalb der Tumorgefäße zerstörend wirken soll. Der Vorteil ist, dass sie nur im Tumor wirkt und umliegendes Gewebe und Organe geschont werden.

Die Komplikationen

Gefürchtet sind vor allem der Verlust der Blasenkontrolle und Erektionsstörungen. Der AOK lagen jedoch keine Daten darüber vor, wie viele Männer diese Komplikationen nach der OP hatten.

Die Qualitätsindikatoren

Auch in diesem Leistungsbereich wird die Gabe von Bluttransfusionen als Komplikation gewertet. Daneben werden unge- plante Folgeeingriffe innerhalb eines Jahres und Komplikationen wie die Entfernung angesammelter Lymphflüssigkeit oder ein operativer Eingriff an der Harnröhre in die Wertung einbezogen. Die weiteren Qualitätskriterien entsprechen denen, die bei der Behandlung der gutartigen Prostatavergrößerung zur Anwendung kommen.

Stephanie Wesely