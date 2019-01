Riesa/Leipzig

Mehr als 100 Demonstranten aus Leipzig haben sich am Sonnabendmittag zu Protesten nach Riesa aufgemacht. In der sächsischen Elbestadt tagt seit Freitag die AfD bei ihrem Bundesparteitag. Aufgerufen sich zu beteiligen hatte das Bündnis „ Leipzig nimmt Platz“.

Der Protestzug selbst wurde unter dem Motto: „ AfD? Adé“ angemeldet. Mehrere hundert Einsatzkräfte der Dresdner Polizei und der Bereitschaftspolizei sollen die Veranstaltung absichern. Man setze auf eine „kommunikative Grundeinstellung“, hieß es. Gebe es Störungen, stünden aber auch Wasserwerfer bereit.

Taschenkontrollen in Leipzig

Die Polizei führte bereits am Leipziger Hauptbahnhof bei den Reisenden Taschenkontrollen durch. Betroffene kommentierten dieses Vorgehen mit Kritik. „Ihr fallt in alte Gewohnheiten zurück“, hieß es bei Twitter an die Adresse der Beamten.

Die Demonstrationsroute führt vom Bahnhof über die Bahnhofstraße-Hauptstraße-Pausitzer Straße und zurück über die Friedrich-Engels-Straße wieder zum Bahnhof.. An der Sachsenarena ist eine Zwischenkundgebung geplant. In der Mehrzweckhalle tagt zur selben Zeit die AfD.

Am Abend ist im Offenen Jugendhaus Riesa ein Konzert geplant. Die Leipziger Teilnehmer wollen allerdings gemeinsam wieder zurückreisen. Die Proteste sollen um 17.30 Uhr enden.

Proteste in Beucha geplant

Eine zweite Demonstration nach dem Angriff eines syrischen Flüchtlings auf einen 17-Jährigen am Beuchaer Bahnhof am Sonnabend um 17 Uhr geplant. Sie richtet sich gegen die Bedingungen der Betreuungsarbeit. Schwierige Fälle wie der 16-jährige Syrer seien kaum mehr zu bewältigen. Ein Leipziger Bündnis gegen Rechts will auf die Situation aufmerksam machen.

Von Matthias Roth/ Nicole Grziwa