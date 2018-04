Leipzig

Hunderte Neonazis aus dem In- und Ausland wollen am Wochenende im ostsächsischen Ostritz zu einem Musik- und Kampfsportfestival zusammenkommen. Anlass ist der Geburtstag von Adolf Hitler am 20. April. Nicht nur aus der Region, sondern auch aus Leipzig wurden bereits Gegenproteste angekündigt. LVZ.de begleitet die Ereignisse von Freitag bis Sonntag mit einem Live-Ticker.