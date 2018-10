Leipzig

In Plauen formiert sich Widerstand gegen einen sogenannten Lichtermarsch der rechtsextremen Partei „Der Dritte Weg“ am kommenden Montag. In der Innenstadt sind durch den Runden Tisch für Demokratie, Toleranz und Zivilcourage zwei Gegenveranstaltungen angemeldet worden, teilte das Landratsamt Vogtlandkreis am Freitag mit. Daran werde auch Landrat Rolf Keil (CDU) teilnehmen. „Er will auch Flagge zeigen“, sagte ein Sprecher.

Unterdessen verteidigte das Landratsamt die Genehmigung der rechten Demonstration. Man habe die Veranstaltung genehmigen müssen, sagte der Behördensprecher. Plauens Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer (FDP) hatte sich für ein Verbot stark gemacht und das Landratsamt als zuständige Versammlungsbehörde aufgefordert, die Demonstration zu untersagen.

Am Montag jährt sich zum 80. Mal die Vertreibung von Juden aus Plauen. Zugleich ist der 29. Oktober der Geburtstag des NS-Propagandaministers Joseph Goebbels (1897-1945).

Von LVZ