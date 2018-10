Der Prozessauftakt gegen vier mutmaßliche Mitglieder der Freien Kameradschaft Dresden ist am Dienstag vorerst geplatzt. Der Angeklagte Andre M. erschien nicht zur Verhandlung, sondern legte eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vor. Die zuständige Kammer am Landgericht will nun prüfen, ob die Krankheit mit Verhandlungsunfähigkeit einhergeht.