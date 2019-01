Leipzig/Böhlen

Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft Leipzig gegen den 33-Jährigen wiegen schwer: Mirco S.* soll seine beiden Neffen im Zeitraum von 1. Januar 2013 bis 30. Juni 2018 mehrfach sexuell missbraucht haben. In den meisten der angeklagten 47 Fälle habe der Mann die Taten gefilmt, erklärte ein Gerichtssprecher im Vorfeld der Hauptverhandlung.

Familie der Opfer tritt als Nebenkläger auf

Die Kinder sind heute acht beziehungsweise fünf Jahre alt. Die Familie der Kinder wird als Nebenklägerin von Anwältin Ina Alexandra Tust vertreten. Die Taten sollen sich in der Wohnung des Angeklagten in Böhlen ereignet haben. Der 33-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

Strafkammer schließt Öffentlichkeit für Hauptverhandlung aus

Auf Antrag der Verteidigung schloss die Kammer unter Vorsitz von Richter Michael Dahms die Öffentlichkeit für die Dauer der Hauptverhandlung aus. Für das Verfahren sind weitere Sitzungen bis Anfang März anberaumt.

Von Thomas Lieb