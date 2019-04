Leipzig/Wurzen

Unter dem Motto „Verantwortung erfahren“ nehmen etwa 40 Sportler der Radsportgruppe des Vereins Roter Stern Leipzig am Wochenende an einer Fahrraddemonstration teil. Auf dem Weg von Leipzig nach Chemnitz haben die Sportler am Samstagvormittag auch in Wurzen halt gemacht – und mit der Niederlegung eines Kranzes an die Todesmärsche erinnert. Mit dabei war unter anderem Wurzens Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD) als Vertreter der Stadt.

Insgesamt will die Gruppe am Samstag etwa 120 Kilometer zurücklegen. „Wir verbinden aus der Verantwortung heraus, also von der Geschichte in die Gegenwart, die Radtour mit der Erinnerung an die Todesmärsche und an die aktuelle Entwicklung in Sachsen zum Thema Rechtsextremismus“, sagte Christoph Widder vom Roten Stern in Wurzen.

Zur Galerie Die Radsportgruppe vom Verein Roter Stern Leipzig hat bei einer Fahrraddemo auf dem Weg von Leipzig nach Chemnitz auch in Wurzen halt gemacht.

Die Gruppe wolle auch Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) an sein Versprechen erinnern, keine Koalition mit der AfD einzugehen.

Für den Rückweg am Sonntag sind noch einmal 90 Kilometer geplant – dann steht unter anderem ein Stopp in Borna auf dem Plan.

Von FS/jhz