Leipzig,

„Wirtschaftspolitische Fehleinschätzungen und Versäumnisse beim Verstehen der Mentalitätsunterschiede brechen nun ernsthaft auf und sind nicht auf Sachsen beschränkt, wie man an den Diskussionen über Europa im ganzen ehemaligen Ostblock ablesen kann. Um die Fragen nach Wohlstand und Sicherheit brodelt es gewaltig. Der Euro funktioniert in Südeuropa nicht wirklich und die Grenzen sind nicht sicher. Sachsen ist nicht das gallische Dorf, in dem Asterix und Obelix wohnen, auch wenn uns das vielleicht sogar schmeicheln würde. Die Verfemung eines ganzen Bundeslandes, das sich nicht einfach so anpassen will, führt u. a. dazu, dass wir von manchen gemieden werden. Leider gibt es immer einige rassistische Brüllaffen unter uns, die sich wirkmächtig vor die Kameras stellen. Nicht alle diese Leute sind auch Sachsen, aber sie treten gerne geballt hier auf, was wir künftig besser verhindern müssen. Sie verstärken die Resonanz sächsischer Rassisten, die es hier wie überall gibt. Ihnen müssen wir klare Grenzen aufzeigen. Doch all das rechtfertigt nicht, wie die Sachsen gedankenlos und ohne Rücksicht auf den Flurschaden, manchmal in einer fast kindlichrechthaberischen Pose, inzwischen durch Medien und Politik als Gruppe diskriminiert werden, obwohl Gruppendiskriminierung eigentlich bei westlichen Linksliberalen als Todsünde gilt. Doch wer hält unter ihnen schon seine eigenen Prinzipien durch, wenn es gegen „böse“ Deutsche geht? Die Toleranz der Linksliberalen ist eine Chimäre ...

... Der Westen gibt sich als fortgeschritten, aufgeschlossen und modern aus und steht damit „auf der richtigen Seite“ der Geschichte. Denkt er jedenfalls. Der Osten hingegen wird als rückwärtsgewandt, fremdenfeindlich und altmodisch stigmatisiert und steht damit aus der Perspektive des Westens „auf der falschen Seite“ der Geschichte. Denkt er jedenfalls ...

... Die Armen, die ausgebeutet werden, leben in anderen Ländern. Das weiß auch jeder, sonst würde Deutschland nicht versuchen, sein Gewissen zu beruhigen, indem es einen ganz kleinen Teil (auch wenn es für uns viele sind) ins Land lässt und Milliarden aus den Sozialkassen bereitstellt. Das ist einer der wichtigsten Gründe dafür, dass die Sozialdemokraten so gnadenlos bei den Wahlen einbrechen, in Ost- wie in Westeuropa: Sozialpolitik war immer national gedacht. Man zahlt als Bürger eines Landes (das sind auch die integrierten Einwanderer) in das nationale Sozialsystem ein und erhält aus dem Sozialsystem Hilfe, wenn es nötig wird und gerechtfertigt ist. Man kann dieses Sozialsystem nicht international denken, noch nicht einmal europäisch. Wer illegale Grenzübertritte nicht mehr bestrafen will, wer für generell offene Grenzen streitet, zerstört die Übereinkunft nationaler Solidarität. Das versteht im Osten sofort jeder. Wer offene Grenzen will, wird den Sozialstaat abbauen müssen. Will das ernsthaft jemand? Dann bitte nach vorne treten und offen zugeben!

Die Ostdeutschen wollten ihre Lage verbessern und freuten sich deshalb über die Wiedervereinigung Deutschlands und Europas. Dieser Wunsch war eine Triebfeder für große Stärke, dafür wollten wir hart arbeiten. Dass das dann nur bedingt möglich war, weil viele Firmen erst einmal keine Chance hatten, steht auf einem anderen Blatt. Entscheidend ist, die Menschen im Osten wollten arbeiten. Manche wurden krank, weil sie es nicht konnten, viele wanderten aus und trennten sich unter der Woche von ihren Familien, um arbeiten zu können. Viele arbeiteten für recht niedrige Löhne, das war am Anfang nicht anders möglich. Wir haben uns Arbeit gesucht. Das war und ist selbstverständlich. Arbeiten und nach Feierabend auch genießen, das ist unser Ding.“

Antje Hermenau: Ansichten aus der Mitte Europas. Wie die Sachsen die Welt sehen, Evangelische Verlagsanstalt Leipzig, 176 Seiten, 10 Euro

Von Antje Hermenau