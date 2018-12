Altenburg

Die italienische Mafia hat offenbar auch in Ostthüringen Geschäfte gemacht. Nach Angaben der Ermittlungsbehörden fanden im Zuge der europaweiten Razzien gegen die in Kalabrien beheimatete ’ Ndrangheta am Mittwochvormittag auch in Altenburg und Gera Durchsuchungen statt. Dabei handelt es sich um insgesamt vier Objekte in beiden Städten. Federführend war dabei das Bundeskriminalamt ( BKA). Die Beamten, zu denen auch Spezialkräfte gehörten, wurden dabei von Altenburger Kriminalisten unterstützt.

Einsatz offenbar in Drogenverfahren mit vier Beschuldigten

Wie viele Beamte in Ostthüringen insgesamt im Einsatz waren, ist nicht bekannt. Nach LVZ-Informationen standen die Hausdurchsuchungen in Altenburg und Gera offenbar im Zusammenhang mit einem hauptsächlich in Berlin angesiedelten Drogenverfahren, bei dem es vier Beschuldigte gibt. Festgenommen wurde hierbei aber niemand. Federführend ist dabei die Staatsanwaltschaft Duisburg, die unter Beteiligung der Staatsanwaltschaften in Köln und Aachen mehrere Verfahren zusammengeführt hat. Weitere Details, wie zum Beispiel konkrete Objekte in Altenburg, sind bisher nicht bekannt.

Das BKA hatte den Ostthüringer Einsatz im Zusammenhang mit dem europaweiten Vorgehen gegen die italienische Mafia zunächst bestritten. Später bestätigten aber sowohl die Landespolizeiinspektion Gera als auch die ermittelnden Staatsanwaltschaften die hiesigen Razzia.

Bundesweit 65 Durchsuchungen und 14 Festnahmen

Wie das BKA am Nachmittag mitteilte, wurden bundesweit 65 Objekte durchsucht. Der Schwerpunkt lag dabei auf Nordrhein-Westfalen. Bei den zum Teil noch immer andauernden Polizeieinsätzen gab es demnach bisher 14 Festnahmen. Dabei wurden 95.000 Euro in bar, Luxusgüter und mehrere Fahrzeuge sowie Immobilien im Wert von fünf Millionen Euro gesichert. Außerdem gab es auch eine Reihe von Razzien in Italien, den Niederlanden und Belgien.

Bei der konzertierten europaweiten Aktion gegen die organisierte Kriminalität mit Schwerpunkt Drogenhandel wurden nach Angaben der niederländischen Staatsanwaltschaft insgesamt 84 mutmaßliche Mafia-Mitglieder festgenommen und rund zwei Millionen Euro Einnahmen aus Straftaten sowie Unmengen Drogen, wie Ecstasy und Kokain, beschlagnahmt.

