Rechte hetzen online gegen Dresdner Striezelmarkt

Am 29. November ist es soweit: Der 583. Dresdner Striezelmarkt beginnt – wie immer mit einem Gottesdienst in der Kreuzkirche. Bis Heiligabend werden rund eine Million Besucher auf einem der berühmtesten Weihnachtsmärkte Deutschlands erwartet. „Besorgte Bürger“ stören sich nun aber am Namen und wittern „Islamisierung“.