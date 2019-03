Leipzig

Die sächsische CDU-Fraktion hat den Verfassungsschutz aufgefordert, die Identitäre Bewegung (IB) stärker als bislang unter die Lupe zu nehmen. Hintergrund ist, dass das österreichische Innenministerium ein IB-Verbot prüft, da es eine Spende des Christchurch-Attentäters aus Neuseeland an den Verein gegeben haben soll. „Ich mahne jetzt die Verfassungsschutzbehörden in Bund und Ländern, genau zu prüfen, welche konkreten Netzwerke zwischen der Identitären Bewegung Deutschlands und Österreichs bestehen“, fordert der CDU-Innenpolitiker Rico Anton.

In Sachsen gibt es laut Verfassungsschutzbericht deutliche Verbindungen der hiesigen Identitären Bewegung zu ihren österreichischen Kameraden. „Die AfD-Jugendorganisation wird unter anderem deshalb vom Verfassungsschutz beobachtet, weil sie gute Verbindungen zur rechtsextremen Identitären Bewegung pflegt. Beim sogenannten Trauermarsch der AfD in Chemnitz war auch der österreichische IB-Chef Martin Sellner dabei“, sagt Anton - deshalb würden jetzt „keine Lippenbekenntnisse von AfD-Funktionären, die sich angeblich distanzieren“ mehr ausreichen.

Die Linken-Politikerin Kerstin Köditz, die auch Mitglied der Parlamentarischen Kontrollkommission ist, warnt seit Langem vor einem IB-Erstarken - und das insbesondere in Sachsen. Köditz bemängelt, dass Verfassungsschutz und Staatsregierung zu lange die Augen vor der IB verschlossen hätten. Ursprünglich Anfang der 2000er Jahre in Frankreich entstanden, sei die IB seit Herbst 2012 in Deutschland auch außerhalb des Internets aktiv, erklärt Köditz. Inzwischen habe sich das Netzwerk als eigene politische Strömung der extremen Rechten behauptet. In Sachsen soll es Gruppen in Zwickau, Leipzig, Dresden, Bautzen und im Erzgebirge geben.

von Andreas Debski