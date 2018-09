Leipzig

Die selbst ernannte Bürgerbewegung Pro Chemnitz plant für kommenden Freitag erneut eine Demonstration in der sächsischen Großstadt. Eine entsprechende Anmeldung dafür ist bereits bei der Chemnitzer Ordnungsbehörde eingegangen, erklärte eine Sprecherin der Stadtverwaltung am Mittwoch gegenüber LVZ.de. Der Protest sei für 18.30 Uhr unter dem Motto „Sicherheit für Chemnitz“ am Karl-Marx-Monument angezeigt worden.

Die rechtspopulistische Initiative, die auch mit drei Politikern im Stadtrat vertreten ist, veröffentlichte bereits am Dienstagabend in den sozialen Netzwerken ein Bild mit der Schlagzeile „Widerstand lässt sich nicht verbieten“ und schrieb dazu unter anderem: „Der Kampf für ein sicheres Chemnitz geht weiter. Brot und Spiele müssen ein Ende haben!“.

Pro Chemnitz hatte vorher auch zu Demonstrationen am 26. und 27. August sowie am 1. und 3. Dezember in der Stadt aufgerufen. Bei den beiden Protestmärschen Ende August kam es zu Ausschreitungen in der Chemnitzer Innenstadt. Dabei wurden Journalisten, Menschen mit Migrationshintergrund und Polizisten von Teilnehmern attackiert. Zudem registrierten die Beamten mehrere Hitlergrüße. Die Kundgebung am vergangenen Montag – parallel zur Veranstaltung von #wirsindmehr – wurde dagegen von der Stadtverwaltung untersagt.

Von mpu