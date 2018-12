Leipzig

Aus acht Euro machte er mehr als 15 Millionen: Ein Lottospieler aus dem Erzgebirge hat am Wochenende den Jackpot geknackt und damit die höchste Summe in der bisherigen Geschichte von Sachsenlotto gewonnen. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, knackte der Tipper am Samstag mit sechs Richtigen und der passenden Superzahl als einziger bundesweit den gut gefüllten Jackpot.

Der noch unbekannte Glückspilz habe sich bisher noch nicht in der Lottozentrale in Leipzig gemeldet. Lotto-Chef Siegfried Schenek riet dem Gewinner, Ruhe zu bewahren und seinen Gewinn in der Zentrale in Leipzig anzumelden. „An erster Stelle steht gerade hier die Vertraulichkeit“, erklärte Schenek. „15 Millionen Euro sind kein alltäglicher Gewinn.“

Schein mit vier Tipps ausgefüllt

Bekannt ist bislang nur: Der Rekord-Gewinner hatte seinen Lottoschein mit der Zahlenkombination 6, 8, 23, 27, 31, 46 und der Superzahl 2 am Freitagnachmittag abgegeben und vier Lottotipps sowie Spiel 77 und Super 6 gespielt. Zusammen mit der Bearbeitungsgebühr kostete sein Schein acht Euro – daraus hat er nun fast das Zweimillionenfache gemacht. Die Gewinnsumme beträgt genau 15.518.060,30 Euro.

„Vielleicht hat er seinen Gewinn noch nicht bemerkt, vielleicht schmiedet er aber schon Pläne für dessen Verwendung“, mutmaßt Lotto-Chef Schenek. „Mit 15 Millionen Euro sieht das Leben plötzlich ganz anders aus: Ein vorzeitiger Ruhestand mit einem nahezu unerschöpflichen finanziellem Polster ist in greifbare Nähe gerückt, der Traum der eigenen vier Wände kann nun üppiger ausfallen, auch ein luxuriöser Zweitwohnsitz ist realistisch, ebenso wie exklusive Urlaubsreisen.“

Er ist bereits der fünfte Lotto-Millionär des Jahres in Sachsen. Insgesamt gibt es bereits 135.Zuletzt hatte im November ein Leipziger gut zwei Millionen Euro gewonnen. Er spielte laut Sachsenlotto 17 Jahre lang mit den selben Zahlen.

Von nöß