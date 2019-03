Leipzig

Die Rente mit 63 bleibt bei Arbeitnehmern in Mitteldeutschland sehr beliebt, führt aber bei vielen Betrieben zu Schwierigkeiten, da sich dadurch die Fachkräftesituation verschärft.

Im vergangenen Jahr gingen bei der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland insgesamt 22 890 Anträge auf die Rente für besonders langjährige Versicherte – so die korrekte Bezeichnung – ein. Im Jahr zuvor machten 23 589 Beitragszahler davon Gebrauch, früher und abschlagsfrei in Rente zu gehen. Von den Anträgen im letzten Jahr wurden 10 551 von Versicherten mit Wohnort in Sachsen, 6181 aus Thüringen und 5905 aus Sachsen-Anhalt gestellt. Das teilte die Deutsche Rentenversicherung ( DRV) auf Nachfrage der LVZ mit.

Die tatsächliche Zahl sei höher. Denn die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland hat rund 2,1 Millionen Versicherte, das macht etwa die Hälfte der Rentenversicherten in den drei Ländern aus, erklärt DRV-Sprecherin Anne-Kathrin Sturm. Andere Arbeitnehmer seien bei der Deutschen Rentenversicherung Bund beziehungsweise bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See versichert. Diese schlüsseln die Zahl der Anträge jedoch nicht für die einzelnen Länder auf.

Beschäftigte, die eine Versicherungszeit von 45 Jahren und mehr vorweisen können, gelten bei der Deutschen Rentenversicherung als „besonders langjährig Versicherte“. Sie können mit geringeren Kürzungen früher mit dem Arbeiten aufhören. Bundesweit machen jährlich rund 30 Prozent aller Versicherten, die in Altersrente gehen, von der Rente mit 63 Gebrauch. Im Osten sind es mit rund 40 Prozent deutlich mehr.

„Natürlich gibt es viele Gründe, warum jemand schon vor der Regelaltersgrenze abschlagsfrei in den Ruhestand geht“, sagt Jork Beßler, Geschäftsführer DRV Mitteldeutschland. Ob sich das lohnt oder ob es besser ist, bis zur regulären Altersrente weiterzuarbeiten, müsse jeder für sich entscheiden. „Dass in Mitteldeutschland beziehungsweise im Osten die sogenannte Rente mit 63 deutlich öfter in Anspruch genommen wird, hängt vor allem mit den längeren Erwerbsbiografien zusammen.“ Die meisten Menschen arbeiteten Vollzeit, Frauen kehrten nach der Geburt eines Kindes sehr schnell wieder in den Job zurück. Beßler weiter: „Arbeitslosigkeit war bis zur Wende kein Thema.“

Die Rente mit 63 habe vor allem die Personalsorgen des Mittelstands, der die sächsische Wirtschaft präge, verschärft. „Sie bleibt die falsche Antwort angesichts der großen Herausforderungen des demografischen Wandels“, kritisiert Sandra Lange vom sächsischen Arbeitgeberverband VSW. „Für die klein- und mittelständischen Unternehmen ist es überaus schwierig, die Lücken adäquat zu schließen, wenn langjährige Fachkräfte den Betrieb verlassen, die mit den betrieblichen Abläufen bestens vertraut sind und großes unternehmensspezifisches Know-how haben.“

Die Rente mit 63 konterkariere zudem die Anstrengungen, die Erwerbstätigkeit älterer Arbeitnehmer zu erhöhen, die in Sachsen auf einem guten Weg gewesen sei. Lange weiter: „Darüber hinaus bleibt es bei der grundsätzlichen Kritik, weil die Rente mit 63 die Beitragszahler – vor allem die jüngere Generation – langfristig teuer zu stehen kommen wird. Schon jetzt sind die Kosten aufgrund der hohen Inanspruchnahme deutlich höher als ursprünglich prognostiziert. Das wird zwangsläufig den Faktor Arbeit verteuern.“

Der DGB steht voll und ganz hinter der Rente mit 63: „Dass die Nachfrage danach hoch ist, beweist vor allem eines: Sehr viele Menschen haben in ihrem langen anstrengenden Arbeitsleben so viel Kraft, Gesundheit und Elan eingebracht, dass sie sich jetzt am Ende sehen und den Ausstieg wollen, den der Gesetzgeber ermöglicht“, sagt Sachsens DGB-Chef Markus Schlimbach. Ein weiteres Mal erweise sich, dass die Ausdehnung der Lebensarbeitszeit, die sogar eine Beschäftigung bis zum Alter von 67 verordnet, an der Lebenswirklichkeit von Arbeitnehmern vorbeigehe.

Von der 2014 eingeführten Rente mit 63 konnten die Geburtsjahrgänge 1951 und 1952 – die nötigen Beitragsjahre vorausgesetzt – besonders profitieren. Für jeden nachfolgenden Jahrgang verschiebt sich der Ruhestand um jeweils zwei Monate nach hinten. Wer 1964 geboren ist, kann dann erst mit 65 in Rente gehen. Arbeitnehmer unter 45 Beitragsjahren müssen bereits jetzt länger arbeiten, denn seit dem Jahr 2012 wird das Renteneintrittsalter schrittweise von 65 auf 67 angehoben. Wer seine Rente früher erhalten will, muss in aller Regel Abschläge in Kauf nehmen.

Von Andreas Dunte