Rentenversicherung hilft bei gesundheitlichen Beschwerden im Job

Leipzig. Mit einem mehrstufigen Programm unterstützt die Deutsche Rentenversicherung (DRV) in Mitteldeutschland Arbeitnehmer bei gesundheitlichen Problemen. Der öffentliche Dienstleister hat dafür ein vierstufiges Programm aufgelegt. „Es sollen helfen, den Allgemeinzustand und die Gesundheitskompetenz der Teilnehmer zu verbessern sowie die Leistungsfähigkeit zu erhalten“, heißt es in einer Mitteilung.

Konkret richtet sich das Angebot schon in einer frühen Phase an Betroffene. Bereits bei ersten Beeinträchtigungen sollte Hilfe in Anspruch genommen werden, so die DRV. Zunächst lote ein Arzt die Risiken aus und lege anschließend Präventionsziele und einen Trainingsplan fest.

Es folge ein mehrmonatiger Abschnitt für Übungen und Gewohnheitsänderungen. Häufiger Inhalt seien: Sport, Ernährung und Entspannungstechniken in geführten Gruppen mit bis 15 Personen. Danach müssten die Teilnehmer allein weiter arbeiten, träfen sich zum Abschluss aber noch einmal zu einem Auffrischungstag.

Voraussetzungen für das Programm seien eine berufliche Tätigkeit, eine Bescheinigung vom Haus- oder Betriebsarzt und eine Versicherung bei der DRV. Weitere Informationen und die notwendigen Antragsformulare lassen sich im Internet herunterladen.

Auskünfte erteilt die DRV auch per Telefon. Für Arbeitsnehmer unter der kostenlosen Rufnummer (0800) 1000 4800 und für Arbeitgeber unter (0800) 1000 453.

Von Matthias Roth