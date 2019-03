Dresden

Bis zur sächsischen Landtagswahl ist es noch ein halbes Jahr hin – doch Landtagspräsident Matthias Rößler (64) wartet schon jetzt mit einem Paukenschlag auf. Der CDU-Politiker hat seit 2015 auch den Landestourismusverband (LTV) angeführt, der im vergangenen Jahr den Rekord von mehr als 20 Millionen Besuchern in Sachsen vermelden konnte. Nun folgt eine überraschende Ankündigung: „Ich lege mein Amt als Präsident des LTV Sachsen nieder, weil ich den Verband aus dem bevorstehenden Landtagswahlkampf heraushalten möchte“, erklärt Rößler gegenüber der LVZ seinen Rückzug.

Wahlkreis-Duell gegen SPD-Tourismusminister Dulig

Der Hintergrund ist offensichtlich ein pikantes Duell im Wahlkreis Meißen-Süd: Hier tritt nicht nur Rößler an, der auf einen CDU-Listenplatz verzichtet hat und nun als Direktkandidat seine einzige Chance für einen Wiedereinzug in den Landtag nutzen muss – sondern auch Vize-Ministerpräsident Martin Dulig (45, SPD). Dulig ist Wirtschafts- und auch Tourismusminister in Sachsen. Das heißt, ein Großteil der für den Tourismus vom Landtag bewilligten Gelder – immerhin zehn Millionen Euro pro Jahr – gehen über seinen Tisch.

Rößler : Keine einfache Entscheidung

„Weil es um die weitere Entwicklung des Tourismus geht, muss ich mich persönlich zurücknehmen. Es war aber keine einfache Entscheidung“, sagt Rößler, der Interessenkonflikte und etwaige Wahlkampfschlachten vermeiden will. „Wir haben gemeinsam viel erreicht und der Verband ist sehr gut aufgestellt. Ich werde mich auch weiterhin im LTV für die Mitglieder, die klein- und mittelständischen Unternehmen, die Kommunen und das Ehrenamt, für den Tourismus in Sachsen einsetzen“, kündigt der Ex-Präsident trotz seines Rücktritts an.

Vizepräsidenten übernehmen – Neuwahl erst im November

Der Verband sei dennoch voll rechts- und handlungsfähig, heißt es. Bis zur Neuwahl eines Präsidenten wird er von den beiden Vizepräsidenten geführt: Vogtlandkreis-Landrat Rolf Keil ( CDU) und Detlef Hamann, Hauptgeschäftsführer der IHK Dresden. Die reguläre Mitgliederversammlung ist für November 2019 geplant.

Der LTV Sachsen repräsentiert als Dachverband rund 4500 Mitglieder aus dem gesamten Dienstleistungssektor und ist Interessenvertreter des mittelständisch geprägten Tourismuswirtschaft. Die Branche erwirtschaftet in Sachsen einen Jahresumsatz von 7,8 Milliarden Euro, sie hat rund 188 000 Beschäftigte.

Von Andreas Debski