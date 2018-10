Dresden

Roland Kaiser ist der neue Moderator des Semperopernballs. An der Seite von Sylvie Meis wird er am 1. Februar 2019 durch den Abend führen. Das gab Impresario Hans-Joachim Frey am Dienstag bekannt. Der in Dresden durch die Kaisermania äußerst beliebte Künstler beerbt in dieser Funktion Guido Maria Kretschmer, der in den vergangenen Jahren das Gesicht des Dresdner Balls war.

Nähere Informationen in Kürze.

Von DNN