Leipzig

Einen besseren Einstand hätte sich Mike Eberle bei Rottkäppchen-Mumm kaum wünschen können. Gleich an seinem zweiten Arbeitstag durfte der neue Produktionschef der Sektkellerei aus Freyburg in Sachsen-Anhalt am Dienstag mit zur Bilanzvorlage nach Leipzig – und konnte miterleben, wie sein Chef Christof Queisser das beste Ergebnis aller Zeiten verkündete: Zum ersten Mal überhaupt hat der deutsche Sekt-Marktführer beim Umsatz die Milliardenmarke geknackt.

„Dieses Jahr haben wir es geschafft“, sagte Queisser. „Das ist schon eine Zahl, auf die man stolz sein kann.“ Vor allem wenn man bedenke, wo der Ex-VEB einst angefangen hatte: „1993 bei der Übernahme von der Treuhand lag der Umsatz gerade mal bei 14,8 Millionen D-Mark“, also 7,6 Millionen Euro. Innerhalb von 25 Jahren hat er sich auf das 140-Fache erhöht – auf nun 1,085 Milliarden Euro, 140 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Zum Gewinn machte Queisser traditionell keine Angaben. Nur soviel: „Wir schreiben schwarze Zahlen.“

Selbst ans Rednerpult musste der neue Produktionschef Eberle aber noch nicht. „Es ist ja erst mein zweiter Tag im Unternehmen“, sagte der 51-Jährige. Erst am Freitag war der verheiratete Vater von zwei erwachsenen Töchtern von Frankfurt am Main nach Naumburg umgezogen. „Und ich bin mit einem breiten Grinsen eingezogen“, sagte der gebürtige Hesse, der 2008 bereits als Produktionschef bei Sachsenmilch in Leppersdorf war. „ Naumburg ist einfach herrlich.“

Letztes Rotkäppchen-Urgestein zieht sich zurück

Die Präsentation übernahm noch einmal der scheidende Vorgänger Ulrich Wiegel, für den es der letzte große Auftritt war. Ende Mai verabschiedet er sich mit 60 in den Ruhestand. Der Abschied falle ihm nicht leicht, sagte er mit Tränen in den Augen. Schließlich hatte er 1993 zusammen mit Gunter Heise und zwei weiteren Mitstreitern den einstigen VEB von der Treuhand übernommen und dann mit finanzieller Rückendeckung der Familie Eckes-Chantré zum gesamtdeutschen Marktführer gemacht. „Das war eine sehr intensive Zeit.“ Jetzt verlässt er als letzter der Vier das aktive Management. Er bleibe dem Unternehmen als Gesellschafter verbunden, wolle sich aber ansonsten raushalten, sagte Wiegel. „Die Welt dreht sich auch ohne mich weiter.“

Dabei lief es auf dem Sektmarkt im vergangenen Jahr eigentlich alles andere als rund: Der heiße Sommer dämpfte die Sektlaune, zudem sorgte die schlechte Weinernte 2017 für steigende Preise. Das drückte auch bei Rottkäppchen-Mumm aufs Ergebnis. Dass es am Ende trotzdem einen Umsatzrekord gab, war vor allem einem Zukauf zu verdanken: Vor einem Jahr wurde der Bremer Weinhändler Eggers & Franke übernommen. Der zählte zwar erst ab Mai in der Bilanz mit, steuerte aber bereits knapp 90 Millionen Euro an Umsatz bei. „Das Wachstum“, so Queisser, „kam vor allem durch Eggers & Franke.“ Ohne den Zukauf wäre die Umsatzmilliarde wohl erneut knapp verfehlt worden. Ein neuer Rekord wäre es aber auch so gewesen.

Marktanteil weiter über 50 Prozent

Der Sektabsatz der Marken Rotkäppchen, Mumm, MM Extra, Jules Mummes und Geldermann dagegen schrumpfte um 1,6 Prozent auf 184 Millionen Flaschen. Das war bereits der zweite Rückgang in Folge. Und auch der Marktanteil ging erneut zurück – von 55,2 auf 53,9 Prozent. Sorgen bereite ihm das aber nicht, wehrte Queisser ab: „Bei über 50 Prozent Marktanteil löst das bei mir keine Unruhe aus.“ Schließlich sei Rotkäppchen-Mumm seit 16 Jahren Marktführer in Deutschland. Und ganz vorn lag erneut die Stammmarke Rotkäppchen mit 38,3 Prozent (Vorjahr: 39,9), weit vor Freixenet mit 8,8 Prozent.

Den Sektumsatz konnte Queisser mit 660 Millionen Euro dagegen stabil halten. Denn wegen der schlechten Weinernte 2017 hatte er die Verkaufspreise erhöht, was den Absatzschwund mehr als wettmachte. 2018 sei die Ernte dann deutlich besser ausgefallen, sagte Queisser erleichtert. Das sorge nun für Entspannung. Die Preise wieder senken will er aber nicht. „Wir versuchen, sie stabil zu halten.“

Millioneninvestitionen in Freyburg und Nordhausen

Nachdem im vergangenen Jahr vor allem am Standort Eltville in Hessen investiert wurde, soll in diesem Jahr auch wieder mehr Geld nach Mitteldeutschland fließen. „Wir investieren in diesem Jahr ganz massiv in Freyburg und Nordhausen“, sagte Wiegel. Im Stammhaus an der Unstrut ist eine neue Abfüllanlage für Picollo-Flaschen geplant, in Nordhausen, wo die dortige Kornbrennerei zu Rotkäppchen gehört, wird eine neue Etikettiermaschine angeschafft.

Drei bis vier Millionen Euro werden allein nach Nordhausen fließen, sagte Wiegel. Das wäre rund viermal soviel, wie die 0,9 Millionen im vergangenen Jahr. Und auch in Freyburg werde das Volumen deutlich über den 1,1 Millionen Euro liegen, die hier im vergangenen Jahr investiert wurden. Erst am Freitag war dort die dreiwöchige Generalreparatur abgeschlossen worden, seit Montag wird wieder produziert.

Mitarbeiterzahl steigt nur leicht

Mit großen Neueinstellungen sei an beiden Standorten aber nicht zu rechnen. Zwar soll die Belegschaft an beiden Standorten weiter wachsen – aber nur langsam. „Wir werden an beiden Standorten nicht wesentlich wachsen.“ 2018 war die Belegschaft in Nordhausen um 5 auf 126 Mitarbeiter gewachsen, in Freyburg stieg die Zahl von 187 auf 198. „Wir haben hier einige Leiharbeiter in ein festes Beschäftigungsverhältnis übernommen“, sagte Wiegel.

Insgesamt kommt Rotkäppchen-Mumm inzwischen auf 870 Mitarbeiter, von denen 184 mit Eggers & Franke zum Konzern kamen. Größter Standort ist Eltville mit 290 Mitarbeitern, kleinster der 2017 übernommen Prosecco-Standort von Ruggeri in Valdobbiadene in Norditalien (30 Mitarbeiter).

Von Frank Johannsen