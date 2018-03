Rotkäppchen-Mumm übernimmt Bremer Wein- und Spirituosenhändler

Freyburg/Bremen. Deutschlands größter Sekthersteller, Rotkäppchen-Mumm, übernimmt den Bremer Wein- und Spirituosenhändler Eggers & Franke. Wenn die Kartellwächter zustimmen, soll die Holding von Mai an zum Freyburger Konzern gehören, wie beide Unternehmen am Freitag mitteilten. Mit dem Zukauf will sich der deutsche Sektprimus ein zusätzliches Standbein im nationalen Kernmarkt sichern, wie Vorstandschef Christof Queisser erklärte. „Beide Familienunternehmen ergänzen sich perfekt.“

Zunächst solle Eggers & Franke mit seinen fünf spezialisierten Vertriebsgesellschaften unabhängig am Markt weiterarbeiten, hieß es. Das Unternehmen mit rund 180 Beschäftigten beliefert laut Mitteilung neben Fachhandel und Einzelhandel auch die gehobene Hotellerie und Gastronomie mit hochwertigen Weinen und Spirituosen. Gerade im Bereich Gastronomie sei es vorstellbar, einzelne Marken oder Sortimente künftig gemeinsam zu vertreiben. Zudem verfüge Eggers & Franke über viel Erfahrung im Bereich Direktvermarktung. Das sei für Rotkäppchen-Mumm ein völlig neues Geschäftsfeld.

Der Getränkekonzern mit der Traditionsmarke „Rotkäppchen“ sitzt in Freyburg im Süden Sachsen-Anhalts. Im Jahr 2016 verbesserte er seinen Absatz um 7,2 Prozent auf 271 Millionen Flaschen. Der Umsatz stieg um knapp 8 Prozent auf 986 Millionen Euro. Der Konzern beschäftigt nach eigenen Angaben rund 630 Mitarbeiter an sechs Standorten.

