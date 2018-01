Rückkehr von Sachsens Ex-Bildungsminister in den Schulalltag

Dresden. Vertretung in Mathe, Klasse 9. Das steht an diesem Mittwoch auf dem Stundenplan von Ex-Kultusminister Frank Haubitz (parteilos). Nach kurzem Ausflug in die Politik ist der 59-Jährige an sein Gymnasium in Dresden-Klotzsche zurückgekehrt und unterrichtet wieder. Über seine Zeit als Minister sagt Haubitz der Leipziger Volkszeitung: „Das war eine gute Zeit. Ich möchte sie auf keinen Fall missen.“

Böse Worte darüber, dass der Quereinsteiger in der neuen Landesregierung von Michael Kretschmer (CDU) keine Zukunft hatte, kommen Haubitz nicht über die Lippen. Auch über seinen Nachfolger im Ministeramt, dem bisherigen Parlamentarischen Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Christian Piwarz, will er nichts sagen. Nur soviel: „Vieles, was ich angeschoben habe, ist gut und richtig. Ich glaube, da wird einiges davon umgesetzt.“

Jetzt gehe es vor allem darum, wieder richtig anzukommen, wie er sagt. Die letzten Tage war er bereits wieder in seinem Büro, um einiges für die nächsten Wochen und Monate vorzubereiten. „Heimlich“ sei er dagewesen. „Von den Schülern und Lehrern bin sehr gut aufgenommen worden.“

Haubitz hatte sich für eine Verbeamtung der Lehrer in Sachsen stark gemacht und damit Teile der CDU-Fraktion verprellt, weil dies ohne Abstimmung mit ihr geschah.

ade