Leipzig

Die sächsische Union verzeichnet einen regelrechten Run auf ihren Landesparteitag an diesem Samstag in Leipzig. Grund ist der Auftritt der drei aussichtsreichsten Kandidaten für den CDU-Bundesvorsitz - Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn und Friedrich Merz. In der Kongreßhalle am Zoo kommt es knapp eine Woche vor der Wahl zum Showdown.

Wie der sächsische CDU-Generalsekretär Alexander Dierks am Donnerstag in Dresden sagte, gibt es fast 900 Anmeldungen für den Parteitag, 237 davon sind Delegierte. An der sächsischen Basis habe er eine „starke Sympathie“ für Merz verspürt, sagte Dierks. Deutlich grenzte sich der Generalsekretär von der AfD ab: „Diese Partei ist kein Partner für uns und wird auch keiner sein.“

Regionalkonferenzen in Berlin und Bremen

Am 7. Dezember entscheidet die CDU auf einem Parteitag in Hamburg über die Nachfolge Angela Merkels, die seit 18 Jahren Parteichefin ist. Spahn, Kramp-Karrenbauer und Merz stellen sich an diesem Donnerstag bei der vorletzten Regionalkonferenz den Mitgliedern aus Bremen und Niedersachsen vor. In Bremen werden rund 1000 CDU-Mitglieder erwartet. Die letzte der insgesamt acht Regionalkonferenzen ist am Freitag in Berlin.

Am Mittwoch präsentierte sich das Trio in Nordrhein-Westfalen dem größten CDU-Landesverband. Dieser zeigt bei der Regionalkonferenz in Düsseldorf ebenfalls eine klare Präferenz für Merz – zumindest akustisch.

Von LVZ