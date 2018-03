Rund 200 Menschen bei Chemnitzer Ostermarsch gegen Krieg

Chemnitz. Mehr als 200 Menschen haben am Karfreitag beim Ostermarsch durch die Chemnitzer Innenstadt unter dem Motto «Abrüsten statt aufrüsten!» für den Frieden und die Abschaffung von Atomwaffen demonstriert. «Wir fordern Abrüstung für das Leben und die Zukunft, für Klima und Umwelt», sagte Reiner Braun, Co-Vorsitzender des International Peace Bureau, bei der Auftaktkundgebung am Rathaus laut Redemanuskript. Er warnte vor einer Verdopplung der Rüstungsausgaben in Deutschland und verlangte den schnellen Abzug der Bundeswehr aus «meist völkerrechtswidrigen Interventionskriegen».

Ostern 2018 gelte zudem die Sympathie und Solidarität den Menschen in Afrin und den Kurden. «Keine Ausweitung des Krieges auf den Irak und Frieden in Syrien durch Verhandlungen», mahnte er.

Braun kritisierte zugleich den Umgang der NATO mit Russland und die «Vergiftung des Denkens» im Zusammenhang mit dem Nervengift-Anschlag auf einen russischen Ex-Agenten in England. «Wir sagen "Nein" zu Feindbildkonstruktionen und ein tiefes "Ja" zur Freundschaft und Partnerschaft mit Russland.» Es brauche ein deutliches und vielfaches «Nein zum Krieg» in Tradition der Ostermärsche. «Abrüsten ist das Gebot der Stunde». Eine weitere Friedensdemonstration ist mit der Osterfriedenswanderung in der Sächsischen Schweiz am Montag geplant.