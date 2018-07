Dresden/München -

Sachsen war 2017 das blitzreichste Bundesland. Der Blitz-Informationsdienst von Siemens verzeichnet nach Angaben vom Donnerstag 37 901 Erdblitze für den Freistaat, der damit - gemessen an der Landesgröße - vor Hessen und Berlin liegt.

Auch bei der Blitzdichte liegt Sachsen an der Spitze der Länder, im Schnitt waren es gut zwei pro Quadratkilometer. Mit 5227 sowie 5221 Blitzen am häufigsten traf es dabei die Landkreise Bautzen und Görlitz in Ostsachsen, es folgen Erzgebirgs- (4884) und Vogtlandkreis (3589). Schlusslichter sind Chemnitz (406) und Dresden (406), das mit reichlich einem Blitz pro Quadratkilometer Rang 9 unter den deutschen Landeshauptstädten belegt.

Blitzhauptstadt Mainz

Bundesweit betrachtet hat es nirgendwo häufiger geblitzt als in Garmisch-Partenkirchen (Bayern). In der Region schlugen im Schnitt 3,5 Blitze pro Quadratkilometer ein. Auf den Plätzen folgen die Landkreise Main-Taunus und Gießen (Hessen). Blitzhauptstadt war Mainz (Rheinland-Pfalz).

Rund 160 Messstationen

Blitze entstehen bei Gewittern, damit entlädt sich das elektrische Spannungsfeld zwischen warmen feuchten sowie kälteren Luftmassen. Die dabei erzeugte elektromagnetische Welle kann über mehrere hundert Kilometer hinweg gemessen werden. Der Blitz-Informationsdienst von Siemens greift auf Daten von rund 160 Mess-Stationen zurück, die unter anderem von Stromnetzbetreibern und Versicherungen abgefragt werden.

