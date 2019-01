Dresden

Sachsens SPD-Chef Martin Dulig hat sich in seiner Bewerbungsrede als Spitzenkandidat für die Landtagswahl am 1. September kämpferisch gegeben. „Ich will gewinnen. Ich will, dass wir zum dritten Mal in Folge zulegen“, sagte der 44-Jährige am Samstag bei einem Sonderparteitag in Dresden. Vor rund 140 Delegierten betonte der Landesvorsitzende und stellvertretende Ministerpräsident, dass die SPD einen Politikwechsel in Sachsen herbeigeführt habe - und verwies auf mehr Stellen für Lehrer und Polizei. „Darauf können wir stolz sein.“

„Sachsen darf kein Angst-Land werden“

Gleichwohl habe die SPD bundesweit immer wieder „krachend“ Wahlen verloren. Den Menschen zu zeigen, wofür die Sozialdemokraten stünden, „das ist unsere Aufgabe.“ Unter anderem führte Dulig soziales Wohnen, Tariflöhne und einen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs als Schwerpunktthemen mit Blick auf die bevorstehende Wahl an. Zudem appellierte er, Populisten und Angstmachern keinen Raum zu bieten. „Wir dürfen nicht zulassen, dass Sachsen Angst-Land wird.“

Dulig steht bereit

Dulig will sich als Spitzenkandidat für die Landtagswahl im Herbst wählen lassen. Vor vier Jahren war er mit fast 89 Prozent der Delegiertenstimmen als Spitzenkandidat für die damalige Landtagswahl gewählt worden. Zudem steht bei den Genossen eine Satzungsänderung auf dem Programm. Damit sollen künftig auch Nichtmitglieder als Kandidaten für die SPD bei Kommunal- und Landtagswahlen antreten dürfen.

Von LVZ