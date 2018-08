Dresden

Sachsens SPD-Generalsekretärin Daniela Kolbe tritt nach Informationen der „Freie-Presse“ überraschend nicht mehr als Generalsekretärin beim Parteitag Ende Oktober an. Das ist offenbar aus Parteikreisen verlautet. Die Gründe für den Rückzug blieben am Dienstag offen: Kolbe und ein Parteisprecher bestätigten ihn gestern nicht. Kolbe war im November 2015 mit 77,3 Prozent zur Generalsekretärin gewählt worden. Bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr führte die Leipzigerin als Spitzenkandidatin die Landesliste an.

Laut der Sächsischen Zeitung wolle die 38-Jährige mehr Zeit für ihre Familie haben.

LVZ