Berlin

Die SPD-Fraktion fordert eine Sondersitzung des Innenausschusses des Bundestages, um das Agieren von Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen nach den Vorfällen in Chemnitz auszuleuchten.

Aus SPD-Kreisen hieß es am Freitag, die Aussagen des Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz zu den jüngsten Protesten und Übergriffen in der sächsischen Stadt müssten dringend hinterfragt werden. Dafür sollten Maaßen und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) möglichst bald dem Ausschuss Rede und Antwort stehen.

Gezielte Falschinformationen?

In Chemnitz war Ende August ein 35-Jähriger von zwei Männern getötet worden, die als Asylbewerber nach Deutschland gekommen waren. In den folgenden Tagen kam es in der Stadt zu Protestkundgebungen. Maaßen äußerte in der „Bild“-Zeitung jetzt den Verdacht, nach den Protesten seien womöglich gezielt Falschinformationen über Übergriffe auf Ausländer verbreitet worden, „um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken“.

Von LVZ