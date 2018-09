Nossen

Es klingt wie eine Abenteuergeschichte. Zu Beginn des Eisenbahn-Zeitalters konstruiert der Ingenieur Emil Kessler in Karlsruhe die „Rhein“, eine Lokomotive. Mangels Schienennetzes wird sie nach ihrer Fertigstellung per Lastensegler über den gleichnamigen Fluss befördert. Das Ziel: Düsseldorf. In der Nähe von Germersheim gerät das Schiff am 14. Februar 1852 in einen Wintersturm. Es kippt, die Lokomotive rutscht in den Rhein.

Dort liegt sie bis heute. Im Oktober soll sie gehoben werden. Mit dabei wird dann auch Bernhard Forkmann aus Nossen sein, emeritierter Professor der Berguniversität Freiberg. Über 25 Jahre war er an vorderster Front an der Suche nach der Lok beteiligt.

Aber von vorn: Lange Zeit wusste niemand, wo genau die 20 Tonnen schwere Dampflok begraben ist. Das Unglück geriet beinahe in Vergessenheit. Dann las Horst Müller 1962 als Zwölfjähriger im rheinland-pfälzischen Ort Cochem an der Mosel von der Lok. Die Geschichte ließ den Eisenbahner sein Leben lang nicht mehr los.

In den 1980ern widmete er sich der Suche intensiv. Über beinahe drei Jahrzehnte recherchiert Müller in alten Dokumenten. Anfang der 1990er Jahre, kurz nach der Wende, lernt er auf die Empfehlung von Sediment-Echolot-Experten in Rostock hin den Freiberger Geophysiker Forkmann kennen. Der heute 78-Jährige Wissenschaftler ist leidenschaftlicher Schatzsucher: Mit ausgefeilten Messtechniken spürt er Erdöl und Kohle auf.

In Alexandria sucht er gar nach dem Grab Alexander des Großen. Von der Suche nach der Lok verspricht er sich neue wissenschaftliche Herausforderungen. 1992 führen die beiden Männer eine erste Messung durch – 2008 sind sie sich schließlich sicher, die alte Dampflokomotive aufgespürt zu haben.

Forkmann ist kein begeisterter Eisenbahnfan, er brennt vielmehr für Wissenschaft und Messungen. Gefühle stellt Forkmann hinten an. Für ihn stehen rationale Erklärungen im Vordergrund. Motiviert habe ihn über die Jahre, dass die Lok irgendwo bei Germersheim liegen musste, sagt er nüchtern. 14 Messexpeditionen führte er mit Studenten durch, zunächst am Land. Denn der Lauf des Rheins wurde im Laufe der Zeit begradigt, Müller ging lange Zeit davon aus, dass die Lok unter der Erde liegt.

2008 dann der entscheidende Durchbruch bei der Suche nach dem Stück Industriegeschichte: Horst Müller findet im Landesarchiv in Speyer einen Hinweis auf die Lok, eine rechtsseitige Kiesbank im Rhein soll in der Nähe sein. Der Lokführer, der wegen seiner 700 Überstunden auf Ruhe gesetzt wurde, findet die Stelle auf alten Karten, überträgt sie auf neuere.

Forkmann führt nun Messungen auf dem Rhein durch. Drei Boote und ein Seil, das an Land befestigt ist, sollen garantieren, dass die Suche nach dem magnetischen Fußabdruck des Eisenkolosses trotz der Strömung auf dem richtigen Fleck durchgeführt wird. „Da gab es dann einen Heureka-Effekt“, erzählt Forkmann, kurz klingt die Freude in seiner Stimme mit.

Dann erklärt er nüchtern, dass er genau an der durch Dokumente bezeugten Stelle einen sechs Meter langen metallischen Gegenstand gefunden habe. Etwa 50 Meter liegt er vom Ufer entfernt unter einer sogenannten Buhne, etwa drei Meter tief im Kies. Das ist eine Art Damm, der in den Fluss hineinreicht, um die Strömung zu bremsen.

Seit dem 31. August werden nun über dieser Buhne Stelzen errichtet, auf denen dann ein Bagger stehen und Beton und Kies abtragen soll. Mit u-förmigen Spundwänden wollen die Beteiligten dafür sorgen, dass die Strömung die Bergung nicht behindert. Am 21. Oktober soll die 1852 gebaute Lok dann aus dem Rhein gehoben werden.

Dass statt der Lok Kriegsgerät im Rhein lagert, schließt Forkmann aus. Zu groß wäre der Zufall, dass an der dokumentierten Stelle eben 20 Tonnen Metall aufgespürt wurden. „Ich bin mir hundert prozentig sicher“, sagt er. Dennoch erwartet er die Ergebnisse der Ausgrabungen gespannt: „Das ist eine Sache, die passiert nur einmal im Leben.“

Schirmherr der Suche und der anstehenden Bergung ist das Eisenbahnmuseum Darmstadt-Kranichstein. Dort soll die Lok auch erst einmal ausgestellt werden. Nach 25 Jahren würde sie das Land Rheinland-Pfalz bekommen, es ist rechtmäßiger Besitzer des Schatzes.

Zwischen 84 000 und 380 000 Euro werde die Bergung voraussichtlich kosten, sagt Forkmann. Händeringend suchen die leidenschaftlichen Schatzsucher via Crowdfunding nach Sponsoren. Doch auch, wenn bis Oktober nicht genügend Gelder beisammen sind, werde die Lok gehoben, sagt der Wissenschaftler. Die durchführende Agentur habe das Unternehmen finanziell abgesichert.

Die Beteiligten sind sich der Sache sicher. Die Schatzsucher wollen sich ihre Lebensträume erfüllen, die „Rhein“ wäre die älteste Dampflok Deutschlands. „Als die Lok unterging, wurde versucht, sie mit Hilfe dicker Ketten zu bergen“, erzählt Forkmann. Wenn möglich, will er ein Stück dieser massiven Kette mitnehmen nach Sachsen. Dann könne er sich in Nossen immer an die Jahrzehnte dauernde Suche erinnern.

Die Geschichte der Suche nach der Lokomotive haben Forkmann und Müller im Buch „Lok im Rhein“ dokumentiert. Erschienen im Herdam Verlag. Es kostet 19,80 Euro.

Von Theresa Held