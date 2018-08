Magdeburg

Eckpunkte gab es schon seit drei Monaten, aber bis zuletzt waren sich Minister nicht einig: Die Landesregierung hat nach langem Hin und Her einen Gesetzentwurf zur Neuregelung der Kinderbetreuung vorgelegt. Kern der am Dienstag präsentierten Einigung: Eltern mehrerer Kinder sollen ab nächstem Jahr nur noch für das älteste Kind Kita-Beiträge zahlen.

Profitieren könnten nach den Angaben die Eltern von rund 60 000 Geschwisterkindern. Für sie wird es dann günstiger. Vorgesehen ist eine garantierte Betreuungszeit von acht Stunden am Tag. Berufstätige Eltern sollen unbürokratisch den bisherigen Zehn-Stunden-Anspruch bekommen.

Kitagebühren in Leipzig Die Zahlen des Leipziger Amts für Statistik und Wahlen zeigen: Paare mit Kindern haben rund 3281 Euro zur Verfügung. Eine Familie zahlt für einen 9-Stunden-Krippenplatz 211,14 Euro, wendet demnach 6,4 Prozent auf. Das liegt nach einer Bertelsmann-Studie im sächsischen Mittel. Für einen Kindergartenplatz sind die Konditionen günstiger. In Leipzig werden dafür 130,12 Euro fällig, der Beitrag macht also knapp vier Prozent des Haushaltsnettoeinkommens aus. Die aktuellsten veröffentlichen Zahlen der Stadt Leipzig stammen aus dem Jahr 2016. Alleinerziehende in der Messestadt haben mit rund 1665 Euro pro Monat nur etwa die Hälfte im Vergleich zu Paaren mit Kindern zur Verfügung. Sie geben aber mit 190,03 Euro für einen Krippenplatz rund 11,4 Prozent ihres Einkommens für Kinderbetreuung aus. Das nähert sich dem sächsischen Höchstwert von 13,6 Prozent an. Für einen Kindergartenplatz werden pro Monat 117,11 Euro fällig, immer noch sieben Prozent des Einkommens, und im Verhältnis deutlich mehr als bei Paaren mit Kindern.

„Komfortabelstes Angebot“

Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sagte: „Wir haben in Sachsen-Anhalt das komfortabelste Angebot, dass es derzeit in Deutschland gibt.“ Kein anderes Bundesland gewähre einen derart umfassenden Rechtsanspruch auf die Kinderbetreuung von Geburt an bis zum sechsten Lebensjahr. Das neue Kinderförderungsgesetz (Kifög) werde die Situation weiter verbessern. „Wir haben lange gerungen und jetzt eine sehr gute und differenzierte Lösung gefunden.“

Kita-Kosten im Überblick Die Betreuung in den Leipziger Kindertagesstätten kostete in 2016 inklusive der Tagespflege insgesamt knapp 286 Millionen Euro. Dieser Wert setzt sich wie folgt zusammen: Elternbeiträge: 39.956.078,53 Eigenanteil freie Träger: 1.930.969,28 Landeszuschüsse: 73.230.245,25 Zuschuss Stadt Leipzig: 170.491.032,41 Gesamtaufwendungen: 285.608.325,47 Quelle: Stadt Leipzig

47,8 Mio. Euro Zusatzkosten

Bis zuletzt war um die Finanzierung gestritten worden. Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) bezifferte die Zusatzkosten für den Landeshaushalt auf 47,8 Millionen Euro.

Im nächsten Jahr werde aber noch nicht die gesamte Summe wirksam. Mit der Gesetzesnovelle ändert sich die Systematik der Finanzierung: Künftig übernimmt das Land 50 Prozent der Personalkosten für die Erzieher, statt wie bisher den Kommunen feste Pauschalen zu bezahlen. Das neue System sei einfacher und gerechter, betonte Grimm-Benne.

Haushalt in Gefahr?

Finanzminister André Schröder (CDU) sah jedoch einen ausgeglichenen Haushalt in Gefahr. Zunächst hatten die Pläne der Regierung vorgesehen, dass Eltern nur für das jüngste Kind Beiträge zahlen. Dass jetzt nur für das älteste Kind bezahlt werden soll, macht es für das Land teurer, weil Krippenplätze für kleine Kinder meist mehr Kosten als Kita-Plätze für ältere Kinder.

Schröder hat in den Verhandlungen nun einen Prüfauftrag durchgesetzt. Im nächsten Jahr will der Bund den Ländern über ein Gute-Kita-Gesetz Geld für weitere Qualitätsverbesserungen in der Kinderbetreuung zur Verfügung stellen. Das Sozialministerium soll prüfen, ob sich ein Teil des Geldes für das Kifög verwenden lässt.

Grimm-Benne machte eine Beispielrechnung auf, was Eltern durch die Neuregelung sparen können: Ein Kita-Platz für acht Stunden koste derzeit im Schnitt rund 133 Euro. Eltern von zwei Kindern zahlen bislang 160 Prozent des Beitrags - künftig bleibe es beim Beitrag für das älteste Kind.

Keine Kitagebühren in Berlin

Die SPD-Politikerin zog zudem einen Vergleich zu anderen Bundesländern. In Berlin etwa sind seit August keine Kita-Beiträge mehr fällig. Allerdings könnten vor allem private Kitas Eltern Zusatzkosten für besondere Leistungen wie Musik- oder Sportangebote von bis zu 90 Euro pro Kind in Rechnung stellen, sagte Grimm-Benne. Eltern von zwei Kindern könnten dadurch höhere Kosten als bei der neuen Regelung in Sachsen-Anhalt haben.

Kritik von Linken und GEW

Die oppositionelle Linke kritisierte, die Neuregelung bleibe weit hinter den Erwartungen zurück. Eltern mit nur einem Kind würden finanziell nicht entlastet. Elternbeiträge müssten schrittweise abgesenkt und ganz abgeschafft werden, zudem seien mehr Erzieher nötig.

Die Bildungsgewerkschaft GEW kritisierte, dass die pädagogischen Standards kaum verbessert werden. Das Land will künftig zehn Ausfalltage pro Erzieher im Jahr berücksichtigen - für die GEW viel zu wenig, um die Erzieher-Kind-Relation zu verbessern.

Von LVZ