Dresden/Berlin

Der Verzicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf den Parteivorsitz ist bei der Union in Sachsen auf Respekt und Zustimmung gestoßen. „Die CDU braucht einen neuen Antritt. Mit dem Verzicht von Angela Merkel auf den Parteivorsitz kommen neue Sichtweisen und Diskussionen in die Politik. Die CDU war immer der starke Anker innerhalb der Koalition und das wird er auch bleiben“, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Die Herausforderungen, die vor der Union lägen, seien klar und lösbar.

Nach den Worten von Kretschmer hat Merkel in Deutschland viel bewegt, in dieser besonderen Situation sei es aber notwendig, einen „Ruck zu erzeugen, einen neuen Aufbruch“, hatte der sächsische Parteichef schon zuvor nach Beratungen in Berlin gesagt. Es sei die „richtige Entscheidung, nach diesen schwierigen Wahlen und auch der Stimmung jetzt einen neuen Schwung in dieses Land zu bringen“, betonte er im ZDF-Mittagsmagazin.

Sachsens CDU-Generalsekretär Alexander Dierks zollte Merkel Respekt. „Sie hat als Parteivorsitzende und Bundeskanzlerin die CDU und das Land sicher durch schwierige Zeit und Krisen geführt und viel erreicht. Angela Merkel hat erkannt, dass die CDU einen neuen Ruck nach vorn braucht. Sie macht den Weg frei, um die bereits laufende programmatische Erneuerung mit einer neuen Parteiführung zu verbinden“, erklärte Dierks. Er freue sich, dass schon mehrere geeignete Persönlichkeiten ihre Kandidatur für den Parteivorsitz angekündigt haben. Vom Bundesparteitag in Hamburg werde damit ein Aufbruchsignal ausgehen.

Auch CDU-Fraktionschef Christian Hartmann sprach von einem richtigen Signal: „Es braucht jetzt die personelle Erneuerung an der Spitze.“ Merkel habe die CDU viele Jahre sicher auch durch stürmische Fahrwasser gelenkt. Nun sei es jedoch Zeit, dass Steuerrad vertrauensvoll in andere Hände zu legen.

