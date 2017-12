Sachsen-CDU stellt Weichen für Tillich-Nachfolge

Dresden. Berechtigte Zweifel, dass Michael Kretschmer am Samstag in Löbau zum neuen sächsischen CDU-Vorsitzenden gewählt wird, gibt es nicht. Auch nicht an seiner Wahl zum Ministerpräsidenten vier Tage später im Landtag. Zwar hört man innerhalb der sächsischen Union immer noch Kritik an der Zwangsläufigkeit, mit der Stanislaw Tillich Macht und Ämter auf den 42-jährigen Görlitzer transferiert. Aber sie ist leiser geworden seit Tillich Mitte Oktober für viele überraschend und deutlich die Konsequenzen aus dem Bundestagswahlergebnis gezogen und seinen Rücktritt angekündigt hat. Und ein Gegenkandidat ist weit und breit nicht in Sicht.

Durch den Verlust des Bundestagmandates zeitlich nicht mehr so stark limitiert, reist Kretschmer seit Wochen durchs Land, geht an die Basis, spricht mit Kreis- und Gemeinderäten. Er präsentiert sich juvenil, offen, anpackend. Doch ob der 16 Jahre jüngere Kronprinz Tillichs einen wirklichen Wechsel hinkriegt und die Sachsen-CDU in der von Pegida und AfD aufgepeitschten Wählerseele wieder auf Kurs bringt, wird noch zu beweisen sein. Schließlich hat er die Geschicke der Partei als Generalsekretär seit 13 Jahren maßgeblich mitbestimmt.

„Wichtig ist, dass wir zügig an die Arbeit gehen und dass der neue Politikstil deutlich wird“, feuert Kretschmer sich und seine Partei an. Er braucht schnelle Erfolge, denn im Sommer 2019 steht die Landtagswahl an, schon im Frühjahr die Kommunalwahlen.

Die Probleme liegen auf dem Tisch: Der Freistaat braucht vor allem mehr Polizisten und Lehrer, mehr schnelles Internet, eine bessere Versorgung bei Pflege und Gesundheit für die häufig älteren Bewohner des ländlichen Raums und mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt, nicht zuletzt im Hinblick auf die Integration von Geflüchteten. Dazu soll es auch mehr Gestaltungsspielraum für die Kommunen geben.

Für den wählerwirksamen Neustart braucht es auch personelle Veränderungen. Sein neues Kabinett dürfte Kretschmer noch dieses Jahr vorstellen. Dass dann Finanzminister Georg Unland noch in der Mannschaft ist, glaubt im politischen Dresden niemand mehr. Zu stark wird die restriktive Haushaltspolitik des Hochschulprofessors mit Personalmangel und Stillstand verbunden. Auch über die künftige Leitung des Innenministeriums wird immer wieder spekuliert.

Noch bevor sich Kretschmer in Löbau dem Votum der CDU-Delegierten stellt, wird er am Mittwoch vor der SPD-Fraktion sprechen und dort wohl auch mit Zusagen für gute Stimmung sorgen. Bei der Wahl zum Ministerpräsidenten eine Woche später braucht er mindestens fünf Stimmen des kleinen Koalitionspartners.

Dass er sie bekommt, gilt als sicher - trotz aller Beteuerungen der Sozialdemokraten, dass es keinen Automatismus gebe. Denn weder für die CDU noch für die SPD gibt es derzeit eine echte Alternative zur bestehenden Koalition - immer vorausgesetzt, dass man auch regieren will, was ja aktuell nicht immer und überall der Fall ist.

Von LVZ